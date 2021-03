L'EMERGENZA

FERMO Il Murri è di nuovo strapieno e i sindaci del Fermano alzano la voce. Ieri mattina hanno chiamato in Regione per dire che no, così proprio non si può andare avanti. Che l'unico ospedale della provincia, per la terza volta nell'arco di un anno, non sa più dove mettere i pazienti positivi. Che tutti i reparti sono al limite e che è arrivato il momento che gli ospedali delle altre province facciano la loro parte, come ha fatto il Murri quando erano loro a essere in affanno, prendendo qualche paziente e facendo respirare l'ospedale di Fermo. Che, però, intanto, ha dovuto rivedere il Piano pandemico, riorganizzando gli spazi dei reparti, tagliando servizi e spostando personale. «Come sindaci abbiamo voluto sentire i vertici regionali, che hanno assicurato un intervento a sostegno di altri ospedali limitrofi nella gestione dei ricoveri», ha scritto ieri sui social il sindaco di Fermo, Paolo, Calcinaro. Non è la prima volta che i primi cittadini del Fermano battono i pugni in difesa del Murri. Era successo quando al governo della Regione c'era il centrosinistra e succede adesso che c'è il centrodestra.

La situazione

Perché, mentre le amministrazioni cambiano, i problemi in ospedale restano. E sono sempre gli stessi. Ieri, i pazienti positivi erano 89 (15 in Terapia intensiva, 4 in Area semintensiva, 59 Malattie infettive, 11 in Pronto soccorso). Un'escalation che ha raggiunto il picco negli ultimi giorni. E che non ha lasciato altra scelta che riorganizzare i reparti. «Vista la situazione di particolare criticità, a causa del consistente incremento di ricoveri nelle ultime settimane e di accessi in pronto soccorso, è stato previsto un aggiornamento del Piano pandemico, con alcune azioni messe in campo per incrementare la disponibilità di posti letto e recuperare personale da inserire sul versante dell'emergenza», fanno sapere dall'Area vasta 4. Già da qualche giorno, i letti di Terapia intensiva sono passati da 13 a 15, con due posti allestiti «in estrema urgenza all'ex Utic, in appoggio temporaneo di Terapia intensiva». Manovra che ha comportato «la sospensione, per questa settimana, dell'attività chirurgica di sala operatoria a eccezione delle sole urgenze».

La strategia

I chirurghi ospedalieri sono stati infatti messi a disposizione del Pronto soccorso e delle aree mediche Covid, a corto di personale. Pieni ormai da giorni i 32 posti di Malattie infettive, come i 22 di Medicina Covid, a cui si aggiungono i sette dell'ex Urologia. Al Pronto soccorso, dove possono sostare fino a 13 pazienti in attesa di essere ricoverati, la camera calda è stata convertita «in ambiente attrezzato». In caso di «estrema necessità», come rimarca la stessa Area vasta fermana, potrà ospitare sette posti letto per pazienti ventilati. Fuori dal Murri, da qualche mese una parte dei 20 letti delle Cure intermedie di Sant'Elpidio a Mare è stata convertita in Rsa Covid. Da questa domenica saranno tutti pieni anche i 20 letti per pazienti Covid acuti nella casa di cura Stella Maris di San Benedetto. Pieni anche i 47 letti disponibili nella Rsa di Campofilone e i 20 dell'Inrca.

Le cifre

Ventuno, intanto, i nuovi casi registrati ieri nel Fermano, dove i positivi sono ancora sopra quota 1.200. Fermo è il Comune con più contagiati (229), ma è Porto Sant'Elpidio quello con la maggiore incidenza rispetto alla popolazione (197). Appare invece in calo il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 1.454 (-66), di cui 326 sintomatiche (-5).

Francesca Pasquali

