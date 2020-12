L'EMERGENZA

FERMO Duecentoquarantamila euro, lo stesso budget di primavera, per aiutare i fermani in difficoltà. È la cifra arrivata in questi giorni, dal governo, nelle casse del Comune, che ha deciso di dividerla in tre blocchi. La parte più consistente, 140mila euro, si trasformerà in buoni spesa. Dei restanti 100mila, metà andrà ai cassaintegrati e metà a parrocchie e associazioni di volontariato, per aiutare gli invisibili. «Essendo interventi più programmabili rispetto all'ondata di marzo spiega il sindaco Paolo Calcinaro , siamo voluti andare su più direttrici».

La scelta

«Il Comune prosegue ha risorse per altri interventi di sostegno alle microimprese, per le quali la prossima settimana verranno stanziati 230mila euro. Tutti insieme, creano un sistema utile: circa 500mila euro di aiuti alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà. Un supporto capillare per la nostra comunità in questo periodo natalizio». I primi buoni spesa saranno erogati lunedì prossimo. Niente consegna a casa, stavolta. Le somme, come quelle degli altri interventi, verranno accreditate sulla tessera sanitaria. Il contributo sarà replicato anche a gennaio e a febbraio. I fermani che lo riceveranno sono gli stessi di marzo e aprile scorsi, che, quindi, non dovranno richiederlo.

Il numero

«Abbiamo già un elenco di 230 famiglie, a cui se ne potranno aggiungere altre nelle stesse condizioni. Contiamo di dare assistenza alimentare per tre mesi», fa sapere il dirigente dei Servizi sociali, Giovanni Della Casa. Conferme sono arrivate da tutti i 57 esercizi commerciali (48 alimentari e 9 farmacie) che, in primavera, avevano acconsentito ad accettare i buoni. Per informazioni e chiarimenti, il Comune ha attivato due numeri (0734 284279 - 0734 284346, dal lunedì al venerdì) a cui risponderanno le ragazze del Servizio civile. La settimana prossima si aprirà il bando per i cassaintegrati a basso reddito famigliare. A disposizione ci sono 50mila euro. Alla domanda, da compilare online, va allegato un documento che attesti lo stato di cassaintegrazione. Priorità sarà data alle famiglie impiegate nei settori che in questi mesi più hanno sofferto degli effetti della pandemia. Quindi: ristorazione, cinema, piscine, palestre, discoteche, teatri e via dicendo.

Le opzioni

I restanti 50mila euro saranno distribuiti alle parrocchie e alle associazioni che fanno parte del Tavolo delle povertà. Diciannove tredici delle prime e sei delle seconde quelle che finora hanno aderito. Dalla prossima settimana, riceveranno ognuna i primi mille euro, «per aiutare, prima di Natale, almeno sette-otto famiglie ciascuna». L'obiettivo è raggiungerne circa duecento. «Dall'esperienza di marzo e aprile spiega l'assessore alle Politiche sociali, Mirco Giampieri ci siamo resi conto che non tutti vogliono avvicinarsi agli sportelli o avere un colloquio con gli assistenti sociali. Coinvolgendo associazioni e parrocchie, proviamo a creare un canale per rendere più semplice l'approccio per ricevere un aiuto». Tutti i sostegni saranno accreditati per via telematica, attraverso la piattaforma SiCare.

La gestione

Nei prossimi giorni, impareranno a gestirla, nel rispetto della privacy, anche gli studenti dell'Itet Carducci Galilei, in alternanza scuola-lavoro da casa. Confermati, infine, fino a tutto gennaio gli aiuti cash per il pagamento di affitti e bollette, che al Comune costano circa 10mila euro a settimana.

Francesca Pasquali

