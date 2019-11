L'emergenza

7«Questo Natale ce lo ricorderemo. E non vogliamo pensare all'estate prossima». Sulle feste di fine anno infarcite di code chilometriche, commercianti e operatori turistici si sono messi l'anima in pace. La paura, quella vera, è che, tra sei o sette mesi, i problemi (e le code) saranno ancora lì. Come i viadotti dell'A14 sotto sequestro e il traffico a passo d'uomo a corsia unica. In autostrada, quella di ieri è stara l'ennesima giornata campale. Nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio le file hanno superato più volte i tre chilometri. Se per l'inizio dell'anno prossimo la situazione non si sbloccherà, per il Fermano che vive d'estate potrebbe essere un disastro. Il turismo trema. Il rischio che, per evitare il caos, i vacanzieri preferiscano altri lidi, è concreto. Se i villaggi aspettano ad allarmarsi, alberghi e b&b non dormono sonni tranquilli. Per loro, il periodo di Natale è più che mai in forse. E la luce in fondo al tunnel non si intravede. Perché l'inchiesta sui guardrail non a norma si sta allargando. Non solo la Procura di Avellino non ha dato l'ok ai dissequestri, ma ha anche chiuso altri tre viadotti, stavolta in Abruzzo. Proprio a Pescara, martedì prossimo si terrà una riunione tecnica delle Prefetture e delle sezioni di Polizia stradale interessati dai provvedimenti. Il giorno dopo, il prefetto di Fermo Vincenza Filippi presiederà un tavolo tecnico, allargato anche alle associazioni di categoria, per fare il punto della situazione. La preoccupazione di tutti i comparti è evidente. E, mentre la petizione della Curia per l'azzeramento del pedaggio viaggia verso le mille firme, il territorio in allarme si interroga sul suo futuro. L'avvicinarsi delle vacanze natalizie preoccupa naturalmente gli operatori. Un banco di prova importante dopo i disagi che si sono vissuti in occasione dell'ultimo ponte di festa, quello in occasione di Ognissanti.

