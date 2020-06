L'ECONOMIA

MONTEGRANARO In tempo di pandemia coniugare in un colpo solo tutela della salute e rispetto per l'ambiente è possibile. Per rispondere all'emergenza Covid-19 la Prima Print srl ha infatti unito le due finalità realizzando Maskeen, la prima mascherina completamente biodegradabile.

L'accordo

In collaborazione con la Va.Fra srl, lo staff guidato da Roberto Luciani ha lanciato in commercio un articolo che, viste le oggettive caratteristiche, a breve riceverà persino la certificazione ministeriale che lo renderà ufficialmente decompostabile a tutti gli effetti. «Difendere noi stessi e gli altri che ci circondano è un dovere morale e un obbligo di legge afferma Luciani -, spesso però la morale finisce lì, con i buoni propositi verso la natura che rimangono lettera morta. In coda agli usi dei dispositivi di protezione individuale si crea infatti una mole incredibile di guanti e mascherine, a volte per giunta infetti, da smaltire. Una quantità stimata, su scala globale, in un numero compreso tra i 20 ed i 30 milioni di pezzi giornalieri».

Il prodotto

Luciani descrive le funzionalità del prodotto. «Abbiamo testato Maskeen avendo la riprova che è possibile lavarla e riutilizzarla sino a 10 volte, mantenendo inalterate la sue capacità di filtrare il virus. Andando verso la stagione estiva, inoltre, siamo stati in grado di fare in modo che non arrechi particolari disagi all'utilizzatore, con il caldo che non rappresenta un ostacolo insormontabile». Dalle applicazioni pratiche ai materiali utilizzati per la costruzione che rendono la mascherina unica in considerazione dell'ecocompatibilità. «Per realizzare Maskeen abbiamo utilizzato cotone trattato con idrorepellente, elastico composto in gomma naturale e un imballo dato da un sacchetto bio e compostabile ha specificato il titolare aziendale -. Facilmente decomponibile anche la carta che illustra le istruzioni e, pensando proprio a tutto in ottica ambiente, ecco persino l'inchiostro sublimatico per tutte le scritte del caso, privo cioè di sostanze nocive e tossiche, certificato Oeko-Tex ed EcoPassport».

La cronologia

Luciani chiude relazionando sulle cronologie legate alla piena solvibilità. «I tempi di smaltimento sono assolutamente assottigliati rispetto ai prodotti concorrenziali presenti oggi sul mercato, tanto da essere vicini a quanto impiegato dalla decomposizione di una foglia di quercia, dunque pressoché un mese solare. Un'inerzia se paragonato ai cento anni richiesti dalle canoniche materie plastiche sintetiche derivate dal petrolio. Ricordo che per quanto breve sia la decomposizione e sostenibile la produzione, le mascherine hanno comunque un impatto ambientale».

Paolo Gaudenzi

