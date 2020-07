L'ECONOMIA

FERMO Quest'anno le ferie sono agognate solo per pochi. In molti avrebbero preferito ridurle per poter lavorare e avere buone prospettive alla riapertura. Ma nel settore calzaturiero la pandemia Covid-19 ci sta regalando una realtà ben diversa. Qualche mese fa, all'inizio del lockdown, c'era la speranza che le aziende potessero trovarsi di fronte il problema della gestione delle ferie di agosto. Al fine di non rallentare la produzione e recuperare il tempo perso, le ferie sarebbero state più corte. Speranza che si è concretizzata solo in piccolissima parte.

«Posso dire che la percentuale di aziende che resterà chiusa per tre settimane si ridurrà rispetto agli anni scorsi» dice Paolo Silenzi, presidente di Cna Fermo. Silenzi però conferma come alla base di questa scelta non ci sono gli ordini o la produzione da concludere in tempo per poter recuperare. C'è la tenacia degli imprenditori e dei propri collaboratori. «C'è soprattutto la voglia di recuperare. Restando aperti c'è la possibilità che arrivi l'occasione, l'ordine, il contatto, la proposta capace di migliorare le sorti dell'impresa. E nessuno vuole lasciarsela sfuggire» sostiene Silenzi che parla di «filiera che resta a disposizione» della clientela. Per la scarpa fermana le prospettive alla riapertura post vacanze non sono eccellenti. C'è incertezza su tutto. E in molti temono un autunno molto rigido per la situazione e i possibili licenziamenti.

«Quest'anno si profila un fermo produttivo più lungo rispetto agli altri anni. Di solito ottobre e novembre erano i mesi del cosiddetto cambio di stagione per la produzione» conferma Silenzi che però non vuole vedere imprenditori che allargano le braccia e si piangono addosso: «Anche in questo contesto di assoluta incertezza, l'imprenditore deve avere uno scenario, deve prefiggersi un obiettivo da raggiungere per guadare al futuro. Gli aiuti ci sono e credo che le aziende del comparto, nonostante i mille problemi, oseranno per ritagliarsi un futuro, per loro e per l'economia di questo territorio». Più critica la visione di Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico. «Le ferie? Si sperava di ridurle o addirittura di non farle ma non sarà così. Purtroppo sarà tutto come è sempre stato, con le classiche due settimane. Qualche azienda arriverà a tre. La verità è che nonostante i programmi, si naviga a vista. Come evolverà la pandemia Covid-19? Come reagiranno i clienti al fatto che devono comprare le scarpe guardandole su un monitor? Quanti e quali visitatori ci saranno al Micam? Difficile dare una risposta». Per Fenni molte aziende stanno gestendo ordini, produzione e consegne al fine di allungarne i tempi e tenere l'azienda in attività più tempo possibile. Le ferie (e le scadenze) arrivano, le preoccupazioni restano.

Le incertezze non finiscono mai. La fiera Moda Made in Italy, in programma a Monaco di Baviera (Germania) dal 27 al 29 settembre, non si svolgerà. Le condizioni generali di questo periodo complesso hanno reso necessaria questa decisione, presa da Assocalzaturifici nell'ottica di una più ampia valutazione degli appuntamenti fieristici internazionali. Le mutate esigenze della clientela e la situazione attuale hanno spinto l'associazione calzaturiera a puntare verso una nuova formula di contatto con il mercato tedesco che prevede sia una dimensione fisica che una digitale. Uno speciale accordo consentirà a tutte le aziende di mantenere uno showroom, dal 27 al 29 settembre, per incontrare i buyer. Inoltre, ci sarà a disposizione la nuova piattaforma Micam Milano Digital Show, powered by NuORDER.

