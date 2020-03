L'ECONOMIA

FERMO Coronavirus, c'è anche chi ne trae beneficio. Non parliamo né di mascherine e né di disinfettanti ma di chi vende prodotti alimentari destinati al consumo domestico. Crisi nera, invece, per chi serve i ristoranti. Il settore agroalimentare del Fermano ha diverse facce e l'effetto Coronavirus è molteplice. Il Salumificio Ciriaci di Ortezzano ha avuto un aumento delle richieste dei propri prodotti, Mare Più di Altidona non ha registrato consistenti variazioni, Maria Pia Castelli di Monte Urano ha visto una riduzione delle vendite. La differenza dipende dal target di clientela.

La filiera

«Non abbiamo avuto nessuna difficoltà di approvvigionamento perché abbiamo una filiera locale. Abbiamo invece riscontrato un aumento delle richieste di prodotti rispetto a quella registrata nello stesso periodo dello scorso anno», dice Graziella Ciriaci, amministratrice delegata del Salumificio Ciriaci. «Un aumento dovuto al virus? La certezza non ce l'ho però è vero che si esce meno e si mangia più a casa» afferma l'imprenditrice fermana. Le rivendite di generi alimentari, dai negozi agli ipermercati, da Nord a Sud hanno registrato un aumento delle vendite in queste ultime settimane. Così anche i prodotti Ciriaci hanno avuto una maggiore richiesta.

I prodotti

«C'è stato e c'è ancora un aumento dei prezzi delle carni. Un aumento che non è possibile riversare immediatamente al cliente ma che va a penalizzare tutta la filiera» sottolinea Ciriaci che ci racconta come la sua azienda abbia emanato uno speciale protocollo interno nel quale sono indicate le procedure da osservare in questo periodo. Sullo stato d'animo, Ciriaci non nasconde i timori per il futuro e osserva: «Le aziende hanno bisogno di certezze, cosa fare e cosa non fare, e delle direttive precise da rispettare. Per ora, invece, si è vista solo tanta confusione». Dall'altra faccia della medaglia abbiamo l'azienda Maria Pia Castelli, che produce vino di qualità. Gran parte della sua clientela è rappresentata dai ristoranti, semi deserti in questo periodo. «Il settore della ristorazione si è fermato. Noi abbiamo diversi clienti a Milano e nell'hinterland milanese, alcuni dei quali hanno preferito chiudere. Il risultato? Per noi vendite azzerate, appuntamenti saltati e degustazioni dei nostri vini annullate. Inoltre, alcuni clienti ci hanno già avvisato che non potranno rispettare le scadenze di fine mese» afferma Enrico Bartoletti, che insieme alla moglie Maria Pia e al figlio Alessandro, gestisce l'azienda. «Abbiamo anche un canale per esportare in Cina, mercato che avevamo intenzione di sviluppare ma si è bloccato tutto. Milano sta ripartendo e speriamo che tutto questo periodo possa finire al più presto, per salvaguardare il turismo estivo».

Le conseguenze

Ripercussioni limitate alla Mare Più, azienda attiva nel settore ittico surgelato. «Il nostro mercato - dice il titolare Fabio Andrenacci - è quasi esclusivamente quello dei grossisti italiani (Centro e Sud in particolare) e, almeno finora, non abbiamo risentito particolarmente del Coronavirus. Se la situazione dovesse durare più a lungo o peggiorare e magari ostacolare l'arrivo dei turisti in Italia nel corso dei prossimi mesi è chiaro che delle ripercussioni negative sicuramente le avremo». «Alcune fiere locali dove avrei dovuto partecipare - chiosa - sono state annullate, qualche grossista sta temporeggiando ma per ora, devo dire la verità, non sono molto preoccupato».

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA