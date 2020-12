L'ECONOMIA

FERMO Annarita Pilotti e Valentino Fenni contro il Governo: «Siamo inascoltati». Lo Sconto sud è la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso contenente un rapporto storicamente non idilliaco, acuito dalla crisi del distretto (e dalle soluzioni proposte da Roma) e dalla pandemia. Al forum Made for Italy per la moda organizzato da Confindustria Macerata e svoltosi via web, durante il quale il presidente di Macerata Domenico Guzzini ha pronunciato la frase choc di cui riferiamo in Regione («Il Covid? Pazienza se qualcuno muore...»), sono intervenuti anche i due rappresentanti del comparto fermano. Digitalizzare, vendere online, in Cina e Stati Uniti, fare marketing sui social sono rimedi inaccessibili alla maggior parte delle piccole aziende locali, che hanno risorse e strutture insufficienti per poter fare da sole. «Per le imprese del comparto è importante resistere nel 2021. Immagino, e spero, che gli anni successivi siano più agevoli» afferma Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico.

Le prospettive

«La situazione nel Fermano? Purtroppo - prosegue - ci aspettiamo molte chiusure. Le nostre richieste non vengono ascoltate dalle istituzioni. L'esempio è lo Sconto sud. A 8 chilometri da me (Grottammare, ndr) c'è l'Abruzzo. Basta fare una sede operativa per prendere lo sgravio». Dall'agosto scorso, Fenni sottolinea con la matita blu l'errore del Governo sulla decontribuzione dei costi del lavoro alle imprese del sud. Ma non ci sono solo critiche. Ecco la proposta: «Fare un rating di filiera per favorire l'accesso al credito. Così le banche non devono guardare solo i numeri del bilancio ma anche altre voci, come clienti, fornitori, ecc.» osserva Fenni. La sanguigna Pilotti mette sotto tiro il Governo. «Se aspettavo gli aiuti del Governo, morivo. Sono viva grazie agli istituti di credito» afferma la past president di Assocalzaturifici. «Al telefono Diego Della Valle mi ha detto che bisogna combattere. Sono armata e pronta a tutto ma con chi faccio la guerra? Forse col Governo che non ha ascoltato le istanze dell'area di crisi complessa e ha invece deciso lo Sconto sud? Non ha programmi né strategie».

Il futuro

Pilotti parla anche di digitale, una sorta di vaccino contro la crisi. «Abbiamo capito che dobbiamo digitalizzare l'azienda ma è difficile educare il buyer al digitale. E nonostante gli investimenti, le vendite non arrivano perché i clienti sono molto cauti sugli acquisti visto che hanno molte scarpe invendute». Un'altra proposta arriva da Fausto Pigini, che dirige la fabbrica di Recanati di proprietà Gucci. Pigini propone un Amazon delle Marche: «Creare un centro logistico e di fatturazione capace di raggruppare tutti gli artigiani e le Pmi marchigiane che non avranno mai la struttura e la capacità per andare sui mercati. Con la Regione Marche socia al 50%».

Massimiliano Viti

