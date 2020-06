L'Avis ora torna in prima linea: «Serve un esercito di donatori»

LA FESTA

PORTO SAN GIORGIO «Serve un esercito di donatori per vincere le battaglie del male». Così Sandro Santanafessa, presidente dell'Avis di Porto San Giorgio, ha ricordato che oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Con l'occasione, Santanafessa ha voluto sottolineare l'importanza del dono, inteso come donazione del sangue ma anche degli organi.

La festa

«Oggi ricorre la festa del donatore - ha rammentato Santanafessa- data che coincide con la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. Avremmo voluto organizzare a Porto San Giorgio, il Trofeo Matteo Biancucci dedicato ad un giovane morto 11 fa, la cui famiglia ha donato tutti gli organi. Lo faremo non appena sarà possibile tornare ad organizzare eventi».

Sull'importanza della donazione in senso lato, l'Avis assieme a Aido, Admo e Adisco si recano ogni anno presso i quarti superiori di tutti gli istituti per sensibilizzare i ragazzi che dalla maggiore età in poi possono diventare donatori di sangue. «Il nostro messaggio passa attraverso le scuole. Noi non parliamo solo della donazione del sangue -fa sapere Santanafessa- ma anche degli organi, scelta altrettanto importante. Queste scelte si possono capire attraverso la cultura, il cuore e l'intelligenza». Tra i requisiti per diventare donatori, basta essere maggiorenni, pesare più 50 chili, superare gli esami delle urine, delle analisi e il cardiogramma che vengono richiesti al momento dell'iscrizione all'associazione. Non vi sono limiti di età, si dona anche fino a 70 anni.

«Un ringraziamento ai nostri donatori -ha precisato Santanafessa- che ogni 3 mesi si recano al centro trasfusionale. Sono loro che danno vita alla nostra associazione e danno vita agli altri».

La spinta

«Come sostiene la presidente dell'Admo di Porto Sant'Elpidio, Alessia Filiaggi, i donatori rappresentano il motore delle nostre associazioni. L'Admo durante il Covid ha avuto 80 donazioni. Così come per l'Aido e la donazione degli organi, ormai c'è il benestare da parte di tutti i sindaci del territorio ad inserire l'opzione di scelta sui documenti d'identità. Sono scelte altruistiche per rendersi utili, anche dopo la morte». Stiamo uscendo da un periodo non facile e dopo la pandemia, l'Avis ha ricevuto i ringraziamenti anche da parte dei medici per le donazioni di sangue «per questo invitiamo a donare - ha puntualizzato Santanafessa- le donazioni possono servire a far superare la malattia ad una persona malata di Covid attraverso il plasma. Fermo è l'ospedale di riferimento per lo studio del plasma. In tanti hanno voluto fornire il loro supporto durante la pandemia ma non aspettiamo la tragedia. Andiamo a donare. La tragedia serve a ricordarci che serve il sangue. Facciamo una scelta e facciamola quando siamo felici».

