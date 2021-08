L'ASSOCIAZIONE

FERMO «Sul sito istituzionale di Cna Fermo è già possibile scaricare i cartelli da esporre nelle proprie attività, comprese quelle del settore alimentare e il modulo per i delegati al controllo. Un servizio che mettiamo a disposizione delle aziende».

Così il direttore generale Alessandro Migliore sul Green pass. Migliore, di concerto con il Dipartimento Ambiente e Sicurezza di Cna Fermo, si sofferma su un aspetto he non sta mancando di generare perplessità: «Un aspetto che sta facendo discutere è vero, ma la norma parla chiaro dice -: il decreto specifica che il controllo delle certificazioni spetta ai titolari o ai gestori di servizi delle attività interessate, oltre ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni». Riassumendo si tratta quindi del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; dei titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso Green pass; del proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde; dei vettori aerei, marittimi e terrestri; dei gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde. «Queste le figure verificatrici, compresi i loro delegati, che devono essere incaricati con modulo di delega, oltre a essere formati nella loro attività di controllo nel rispetto della privacy», precisa Massimiliano Felicioni, tesponsabile del Dipartimento Ambiente e Sicurezza.

«Per ulteriore chiarezza, ricordiamo che al controllo potrebbe essere richiesto un documento di identità, che l'applicazione Verifica C19 consente solo di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione».

Franco Limido

