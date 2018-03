L'assistenza agli anziani dal digitale alla domotica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIO/2FERMO Sono duecento gli ultrasettantacinquenni che sperimenteranno per primi le nuove forme di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti che vivono nelle zone collinari. Il progetto, chiamato Smart village, ├Ę stato presentato ieri mattina nella chiesa di San Filippo Neri. Regione, Universit├á politecnica delle Marche, Inrca, Area Vasta 4, Ambito sociale 19, i Comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Montappone, Servigliano, Mogliano e Petriolo e...