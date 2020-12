L'ASSISE

ASCOLI - Ultima seduta dell'anno per il consiglio comunale, svoltasi ancora in modalità videoconferenza. In apertura, l'assise ha ricordato tre figure recentemente scomparse: Aleandro Petrucci, Nazzareno Agostini e Bruno Squarcia. Tra i temi più attesi l'esternalizzazione dei servizi bibliotecari comunali e dei messi, un argomento che ha molto diviso maggioranza e opposizione e che doveva essere inizialmente discusso durante la seduta precedente.

«Non è vero che vogliamo esternalizzare il polo Sant'Agostino, ma mettiamo in campo un progetto per valorizzare la biblioteca e non privatizzarla. Il nostro obiettivo è anche quello di creare attrattività e dare la possibilità ad enti e associazioni di entrare nella struttura mantenendo il servizio ma cercando di snellire i costi» spiega il sindaco Marco Fioravanti. «Il servizio dei messi rimarrà ma con un costo più basso che noi dovremo sostenere. Accogliamo le proposte di miglioramento del servizio connesse con offerte culturali ancora più importanti. Negli ultimi tempi, in tanti cercano un libro attraverso uno smartphone e dunque servono motivazioni per andare in biblioteca. C'è bisogno di progetti validi come i caffè culturali» dice il sindaco. «Non sarà necessario un biglietto per entrare in biblioteca ma la cultura deve diventare la nuova fabbrica del futuro per creare ricchezza. Non possiamo lasciare tutto com'è. Il nostro focus deve essere il miglioramento del servizio e della qualità» sostiene Fioravanti. «Il mondo si sta spostando sul digitale, non sono più validi quelli che erano dei progetti standard. Il cambiamento non ci deve spaventare, le critiche devono essere costruttive. Maggioranza e opposizione devono sviluppare insieme progetti per le biblioteche cittadine e lavorarci costantemente. Sono opportunità importanti per la città». L'assessore alla cultura Donatella Ferretti aggiunge che « La biblioteca eroga un buon servizio e funziona. Quello che vogliamo fare è portare avanti una visione che vada oltre quello che abbiamo. Esternalizzare significa trasferire alcuni servizi nella biblioteca a soggetti esterni che portano un valore aggiunto in termini di competenza specifica, mentre privatizzare significa trasferire in toto il servizio» dice.

« Noi ci avvaliamo del concorso del supporto anche del Terzo Settore. Ascoli deve avere un ruolo di primo piano sulla cultura. Penso anche alla digitalizzazione dei quaderni del Gabrielli, che rischiano di andare persi e un privato ci può aiutare in questo compito» spiega l'assessore « Noi crediamo nell'intero Polo S.Agostino che sarà sicuramente valorizzato». L'atto d'indirizzo è stato poi approvato dall'assise a maggioranza.

