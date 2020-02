L'assalto al portavalori spari e rapina alle Poste

IL TERRORE

SANT'ELPIDIO A MARE Sono da poco passate le 8 del mattino, davanti all'ufficio postale di via Aldo Moro. Mancano pochi minuti all'apertura dell'ufficio, ma già diversi anziani, una ventina, sono raccolti davanti alle porte, in attesa di riscuotere la pensione. A pochi metri di distanza c'è un'Alfa Giulietta nera parcheggiata. Nessuno immagina cosa stia per accadere. Quando la sagoma gialla di un furgone portavalori si avvicina al piazzale, qualcuno si muove. Il mezzo parcheggia davanti all'ingresso delle Poste. Scende una guardia giurata, l'altra, come da protocollo, resta a bordo del veicolo.

Tutto in un istante

Accade tutto in un istante. Tre uomini lo accerchiano. Uno spunta da dietro una colonna, uno sopraggiunge dal lato che confina con la biblioteca comunale, un terzo dall'altro lato. Sono armati di fucili a pompa, indossano guanti scuri e calzano un passamontagna che li rende irriconoscibili. Si avventano sull'uomo, gli strappano una borsa piena di soldi e si allontanano. Nella ressa un anziano viene strattonato dai banditi, una donna cade rovinosamente a terra. Partono dei colpi d'arma da fuoco, sparati ad altezza d'uomo. Uno si conficca sul lato posteriore del furgone, la guarda giurata risponde al fuoco. Sono attimi di panico, poi la Giulietta, guidata da un quarto uomo, rimasto sempre la volante, riparte, diretta verso via Po.

Le forze dell'ordine

Una manciata di minuti ed in via Moro si catapultano forze dell'ordine e soccorritori. Gli agenti della polizia locale sbarrano la strada al traffico, tutta l'area viene transennata. Arrivano ambulanza e automedica per soccorrere la donna caduta nel parapiglia, per fortuna non c'è niente di grave. Alcuni anziani non credono ancora a ciò che hanno appena vissuto. I carabinieri raccolgono le testimonianze dei presenti, ascoltano a lungo la versione della guardia giurata aggredita dai banditi. L'altro uomo rimane per quasi due ore a bordo del portavalori. In terra, sul marciapiede, il bossolo di un proiettile testimonia la sparatoria appena avvenuta. Poco più tardi, l'auto dei rapinatori viene rinvenuta in via Galilea, a neanche un chilometro di distanza. Non aveva targa, i militari riescono a risalire al proprietario, era stata rubata pochi giorni prima. Prima di lasciarla, i malviventi hanno spruzzato uno spray per cancellare le loro impronte. Tutto testimonia di una banda di professionisti. Criminali esperti, rapidissimi e determinati, senza scrupoli a sparare ad altezza d'uomo, che hanno badato ad ogni dettaglio per non lasciare tracce. Non hanno detto una parola durante l'aggressione al portavalori, i volti completamente coperti, nulla aiuta ad intuirne nazionalità e provenienza. Sul posto i carabinieri della locale stazione, poi sopraggiungono i comandanti della compagnia di Fermo Roland Peluso, del reparto operativo Gianluigi Di Pilato, del Norm Serafino Dell'Avvocato e il comandante del nucleo investigativo Antonello Russo. Le indagini partono da subito, a tutto campo. L'importo del colpo è a 5 zeri. La cifra esatta è ancora da quantificare, ma è superiore ai 100mila euro. In via Moro rimangono i testimoni dell'incredibile episodio appena vissuto in prima persona. Tutto è avvenuto in maniera così repentina da faticare a ricostruire quei concitati momenti. Altri residenti in zona, notando il dispiegamento di forze dell'ordine, si avvicinano per sincerarsi dell'accaduto. L'ufficio postale rimane chiuso al pubblico fino alla tarda mattinata, quando, ultimato il sopralluogo, vengono rimosse le transenne. Dove sono andati i rapinatori, dopo aver lasciato l'auto in via Galilea? E con quale mezzo si sono allontanati?

La fuga

Di certo, allontanandosi da via Moro, sono passati per la nuova rotatoria tra via Angeli e via Tevere, coperta da telecamere di ultima generazione, tra le 8.10 e le 8.15. Poi, però, hanno cambiato vettura. Da quel punto possono aver proseguito e raggiunto il territorio di Porto Sant'Elpidio, o possono essere tornati indietro, diretti verso la zona industriale e quindi l'autostrada, oppure essersi diretti verso Fermo o Monte Urano. Si analizzano i dispositivi di videosorveglianza che presidiano le varie strade interessate dal possibile passaggio, a caccia di elementi utili.

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA