L'arrivo dei Re Magi nel borgo medievale

L'EVENTO

SANT'ELPIDIO A MARE Si è rinnovata ieri pomeriggio la tradizione della venuta dei Magi nel centro storico di Sant'Elpidio a Mare. Un appuntamento introdotto dal parroco don Enzo Nicolini al suo arrivo in città, che ha toccato la sua ventesima edizione. Ad organizzare accuratamente l'appuntamento la parrocchia di Sant'Elpidio abate. Un evento che da sempre si è caratterizzato per il protagonismo dei bambini. Sono soprattutto i più piccoli, infatti, i figuranti delle diverse scene, in abiti dell'epoca. Una rappresentazione che per diversi anni animava il borgo medievale e si snodava lungo corso Baccio, con i magi che partivano da piazza Gramsci per poi risalire il centro storico e raggiungere piazza Matteotti, infine la Collegiata. Da qualche anno, viste le rigide temperature di gennaio, si è preferito concentrare tutto in chiesa. Le navate e gli altari si sono così trasformati in scenari per proporre alcuni momenti di vita, con decine di figuranti.

Il momento clou

Particolarmente riuscita, come sempre, la scena del temibile re Erode. Poi il momento clou, con i magi che hanno percorso la chiesa fino ad inginocchiarsi e rendere omaggio al Salvatore. Accompagnata da canti, la rappresentazione si è conclusa come sempre con i piccoli, tutti in cerchio ai piedi dell'altare, a proporre domande ai figuranti che vestivano gli abiti dei magi, di Giuseppe e Maria. Al termine, per tutti un buffet fuori dalla sagrestia della Collegiata, per rinnovarsi gli auguri di un felice 2020. Numerose le famiglie elpidiensi, i fedeli ed i curiosi che hanno seguito l'iniziativa pomeridiana riempiendo i banchi della Collegiata. Con l'appuntamento di ieri si chiude anche il programma del Natale d'incanto di Sant'Elpidio a Mare, partito un mese fa in occasione della festività dell'8 dicembre. Un cartellone che ha in linea di massima confermato gli appuntamenti ormai tradizionali della città, sviluppati in collaborazione con diverse associazioni cittadine tra capoluogo e frazioni. Protagonisti soprattutto i presepi, con quello storico di via Boccette, ma anche la mostra ed i concorsi de La città presepe promossi dall'Academia elpidiana di studi storici.

Pierpaolo Pierleoni

