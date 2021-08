L'APPUNTAMENTO

SERVIGLIANO Non solo Cavalcata, scatta anche il 53° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano, una delle pochissime rievocazioni che non si è mai fermata neppure con il Covid.

Il programma

Oggi il primo appuntamento con le prove ufficiali al campo giochi che vedranno in pista i cinque cavalieri giostranti: alle 15.30 sono previste le visite veterinarie di tutti i cavalli iscritti; alle 17 il via alle prove ufficiali. I cavalieri avranno a disposizione tre tornate a testa, con tanto di fotocellula e speaker (la voce sarà quella di Maurizio Marinozzi), ed entreranno in campo nel seguente ordine: Porta Santo Spirito, Paese Vecchio, Porta Marina, Porta Navarra, San Marco. Il momento clou del Torneo sarà tra il 20 e il 22 agosto con la rievocazione storica, lo spettacolo del Gams e la Giostra dell'anello. Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito), vittorioso 6 volte a Servigliano, è il cavaliere da battere (nella foto Innocenzi vincitore nel 2020). Un anno fa non lo fermò neppure l'errore all'anello durante la prima tornata, è un treno e colpisce al minimo sbaglio altrui. C'è molta attesa per Lorenzo Melosso (Porta Marina): il ventenne ascolano nel 2020, al debutto, andò vicino al trionfo; quest'anno è come sempre motivato e determinato e l'esperienza gli darà una mano. Nel novero dei migliori anche Massimo Gubbini (Paese Vecchio), fresco vincitore della Quintana di Ascoli: glaciale come sempre, farà la giostra per vincere cercando di mettere tutti in fila fin dalla prima tornata. A proposito: confermata la Giostra sulla lunghezza delle tre tornate (anelli del diametro a scalare di 8 cm, 6 cm e 4,5 cm). E poi le novità assolute. Daniele Scarponi, dopo aver scritto pagine epiche a Porta Marina (3 vittorie), abbraccia Porta Navarra e, forte della sua lunga carriera, parte per trionfare.

L'età

San Marco invece punta sul 19enne di casa Mario Cavallari, formatosi sotto la guida dell'esperto Cino Felici. Dopo 30 anni, invece, lascia Cristian Cordari. Debuttò 18enne, era il 1991, e da allora non si era mai fermato. Ha indossato tutte le casacche (tranne quella giallorossa di Porta Santo Spirito), ora si dedicherà a dirigere il campo giochi.

Franco Limido

