L'APPUNTAMENTO

PORTO SAN GIORGIO La grande festa del Carnevale a Porto San Giorgio è decollata ieri pomeriggio in centro. Lu Cucà, l'attesissima maschera della tradizione sangiorgese è arrivata in piazza Matteotti ieri pomeriggio per la gioia di tutti i bambini. «Questo di oggi (ieri, ndr) è un giovedì grasso -ha dichiarato l'assessore alla cultura e al turismo Elisabetta Baldassarri - per il quale è stata potenziata l'organizzazione rispetto allo scorso anno e ai due anni precedenti, abbiamo inserito l'arrivo e l'apertura ufficiale del Carnevale sangiorgese con l'arrivo trionfale di Re Carnevale sulla macchina messa a disposizione dall'associazione Campe, accompagnato dalla banda e dalle majorettes. Poi l'animazione di Michela Mecozzi con Tico e Taco quest'anno è stata più importante e diversa».

La giornata

Re Carnevale è arrivato sfilando sulla vettura, da via Giordano Bruno, passando per viale Don Minzoni e fino a viale Buozzi. Subito dopo la proclamazione ufficiale dell'inizio del carnevale e di tutti i bagordi, è partita l'animazione con la performance a base di trucchi e bolle che hanno lasciato a bocca aperta i bambini per lo stupore per tutto il pomeriggio. Tantissime le maschere colorate di bambini e famiglie che nel pomeriggio di ieri hanno invaso il centro cittadino di Porto San Giorgio a ritmo di musica, giochi e intrattenimento.

La conclusione

La festa più allegra dell'anno, si concluderà martedì con la sfilata finale dei gruppi mascherati per il centro e ancora animazione e musica. Il corteo sarà animato da 12 gruppi mascherati, composto da sì da gruppi ma anche da associazioni locali, sangiorgesi e non, alcuni gruppi verranno infatti da Comunanza, oltre che da Fermo e Marina Palmense. Prevista la premiazione delle maschere e degli allestimenti delle vetrine migliori, prima del rogo finale di Re Carnevale in piazza delle Marine.

L'intesa

Anche quest'anno funziona l'intesa fra Fermo e Porto San Giorgio con una manifestazione ormai decollata. Il richiamo più importante è costituito dalle sfilate di domenica a Fermo e di martedì a Porto San Giorgio.

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

