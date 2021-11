L'appello di Franchellucci alla Regione

«Ora le nuove dosi

senza tentennare»

«Intensificare la campagna vaccinale senza se e senza ma». A rimarcarlo è il sindaco di Porto Sant'Elpidio, in questo caso in veste di presidente di Ali Marche, Nazareno Franchellucci (nella foto), il quale ricorda che il nostro Paese sta vivendo dentro questa emergenza pandemica una nuova fase molto particolare. «Una fase - sottolinea - nella quale siamo ripartiti o stiamo tentando di farlo e, in nessun modo, possiamo permetterci di fermarci nuovamente. L'Italia come è evidente, grazie a una importante campagna vaccinale, sta affrontando il momento molto meglio degli altri paese a noi confinanti e su questa linea dobbiamo proseguire. Ecco perché noi sindaci riformisti crediamo che non possano e non debbano essere dati in questo momento messaggi equivoci o dubitativi nei confronti degli obblighi vaccinali o di possibili restrizioni legate al non esserlo, specie nella nostra regione dove i dati dei contagi non sono incoraggianti. L'augurio è che anche l'amministrazione regionale tutta, a partire dal presidente, prenda questa posizione. Per questo siamo a disposizione per potenziare nuovamente la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose e siamo disponibili al dialogo operativo con i direttori di area vasta, sia per i dettagli operativi che per diffondere nella nostra comunità un messaggio chiaro, appunto quello di intensificare la campagna elettorale senza alcun ripensamento».

