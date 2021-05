L'APPELLO

CAMPOFILONE Cavalieri dell'emergenza Covid usati e dimenticati, il settore privato lasciato in disparte in materia di riconoscimenti. Lo dice il coordinatore dello staff operativo alla struttura di Campofilone, Wladimiro Bonifazi. Il tema è la premiazione agli eroi del Coronavirus in programma il 2 giugno: si conoscono i nomi degli eletti, tante persone in prima fila in quest'ultimo e terribile anno, che meritano un premio per il loro lavoro. Ma mancano all'appello uomini e donne che si sono impegnati e continuano a impegnarsi nelle strutture private. Nessun riconoscimento a loro che, pure, sono stati e sono ancora in prima linea, a combattere la pandemia.

La struttura

Il caso, in particolare, riguarda la struttura di residenza della Valdaso a Campofilone, ad esempio. L'ospedale dedicato al Covid, dove opera il Gruppo Kos dall'aprile dell'anno scorso. Equipe diretta da Gioia Renzi e coordinata dallo stesso Bonifazi nella fase della prima ondata, quando ci sono stati oltre cento pazienti. La dottoressa Renzi è ancora in campo: «Me la ricordo mentre faceva ricoveri fino alle 3 di notte per accogliere tutti» dice Bonifazi, sottolineando che lei non è tra i cavalieri al merito della Repubblica. Vi figurano 25 tra medici e infermieri dell'Area vasta di Macerata, anche quelli che sono stati impegnati al Covid Hospital di Civitanova. Nel Fermano sarebbero invece da premiare anche altri operatori sociosanitari, infermieri e medici, «persone che sono state tralasciate, perché il riconoscimento è andato soltanto al settore pubblico - afferma ancora Bonifazi -: eppure anche questa gente con il Covid si è impegnata davvero a fondo. Rischiando grosso. Qualcuno si è preso la polmonite e ha infettato la famiglia e neanche un riconoscimento è andato a chi ha dato anima e corpo per soddisfare le richieste del Fermano e della Regione. Si sono ricordati di questi professionisti quando c'è stato da dare, in termini di cura e assistenza, si sono dimenticati quando c'è stato da prendere il riconoscimento». Sarebbe giusto quindi allargare l'elenco dei riconoscimenti.

Il team

Bonifazi è interessato a valorizzare l'attività degli altri più che la sua nella squadra di Campofilone, ma anche il suo contributo va tenuto da conto, non solo per l'impegno nel Fermano ma anche per quello nel Maceratese, in particolare a Villa dei Pini di Civitanova.

I protagonisti

Intanto è già conto alla rovescia per la cerimonia. Per il Fermano il titolo di ufficiale della Repubblica va a Neri Marcorè di Porto Sant'Elpidio mentre cavalieri della Repubblica sono Argentina Cifani e la primaria Luisanna Cola di Fermo (l'intervista è nell'altra pagina), Mirella Buccioni di Falerone, Francesco Di Rosa e Giuseppe Tappatà di Montegranaro, Patrizia Giuliani di Porto San Giorgio, Giuseppino Iena di Servigliano, Loredana Martellini di Sant'Elpidio a Mare, Maria Luisa Minnucci di Monte San Pietrangeli e Sandra Rafaiani di Amandola.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA