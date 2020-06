Nicolai: «Un piano

sulla Lungotenna»

«Strada Lungotenna, un investimento da 5 milioni di euro, ma adesso cerchiamo di rendere omogeneo il progetto». È quanto rimarca . Paolo Nicolai (nella foto), segretario del Pd di Fermo, il quale torna sugli stanziamenti a favore della viabilità illustrati nei giorni scorsi, fra l'altro, anche dalla Provinvia. «La Regione Marche - sottolinea Nicolai - con i propri amministratori del Pd Fabrizio Cesetti e Francescoa Giacinti e sotto la spinta politica del Pd cittadino di Fermo, ha stanziato ben 5 milioni di euro per l'allargamento e la messa in sicurezza della strada Lungotenna che da San Marco alle Paludi porta a Campiglione. Questo progetto finanziato non potrà però essere un'isola nel deserto, dovremo coordinare l'intervento con la nuova viabilità dei quartieri vicini al nuovo ospedale in costruzione, in quanto con il nosocomio potrebbe incorrere nel rischio di sovraccaricare il flusso di scorrimento». Secondo Nicolai sarà necessario «focalizzare l'investimento dei 5 milioni, oltre che su un parziale allargamento delle carreggiate, soprattutto per mettere in sicurezza lo svincolo di uscita che congiunge la strada di Tenna alla zona di Campiglione e Conceria: punto nevralgico che aiuterà a sostenere in maniera omogenea il traffico verso le nuove rotatorie che si stanno realizzando. Proprio in questa visone dovremmo inoltre concentrare le nostre forze per realizzare la Mare-Monti per semplificare ulteriormente il quadro della viabilità in questa zona nevralgica».

