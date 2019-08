L'ambiente si rifà il trucco freno all'uso della plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Concluso con successo il progetto Mare d'aMare, promosso dal centro commerciale Girasole del Gruppo Gabrielli, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi dettati dal ministero dell'Ambiente sulla tematica Plastic Free e di sensibilizzare le persone in merito all'ecosostenibilità e alla salvaguardia marina, e a far conoscere quanto l'impatto della plastica può essere dannoso per gli ecososistemi del mare. Tante le attività in programma nei mesi scorsi, sia in galleria che sul territorio, patrocinate dal Comune di Fermo,...