L'ALTRO VERSANTE

FERMO Scongiurato, almeno per il momento, il rischio di chiusure notturne nei Comuni che sono invece serviti dalla società Tennacola. Tutti in funzione i sette impianti di emergenza. Il più importante, a Piane di Rapagnano, e gli altri sei sparsi nel territorio gestito dal consorzio idrico, stanno garantendo l'approvvigionamento da Montegiorgio fino alla costa.

Le aree

Più complicata la situazione verso la montagna, dove non ci sono pozzi di soccorso e a essere utilizzata è l'acqua delle sorgenti. «Stiamo facendo delle manovre anche abbastanza spinte per cercare di mandare l'acqua dove serve. Per adesso, riusciamo a sopperire alle necessità, ma stiamo arrivando a una situazione limite. Se dovesse continuare così, nei prossimi giorni, dovremo prendere dei provvedimenti più drastici», spiega il direttore, Giovanni Mattiozzi. A differenza delle sorgenti della Ciip, la cui portata s'è drasticamente ridotta dopo il terremoto, per quelle della Tennacola Giampereto, a Sarnano, e Capotenna, a Montefortino «la portata è rimasta costante». Ma non piove da mesi e le riserve delle nevicate dell'inverno scorso sono agli sgoccioli. «La situazione è abbastanza critica fa sapere Mattiozzi ed è andata progressivamente peggiorando. Le sorgenti continuano a scendere e la disponibilità d'acqua sta diminuendo». Anche perché, quando sembrava che la calura estiva fosse passata, le temperature sono tornare a impennarsi e il consumo d'acqua ha ripreso a crescere. «Come la Ciip spiega il direttore , anche noi stiamo ragionando e facendo studi per vedere se è possibile reperire ulteriori pozzi, soprattutto per i Comuni a monte. In caso di necessità potremmo chiedere una deroga all'Ufficio tutela delle acque della Regione, anche se è una procedura molto complessa e subordinata al parere dell'Ente parco».

La scelta

Le zone papabili sono a Sarnano, sotto la sorgente di Capotenna, e nella valle dell'Infernaccio. «La situazione è critica e tutti cittadini devono fare la loro parte in maniera consapevole», chiosa Mattiozzi e precisa che, se qualche giorno fa a Porto Sant'Elpidio è mancata l'acqua, è perché «una ditta che stava facendo dei lavori ha rotto una delle principali condotte» e che «il danno è stato presto riparato».

