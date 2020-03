L'ALLARME

FERMO Salgono a tre, nel Fermano, i casi di Coronavirus all'ospedale Murri. Dopo il 63anne di San Michele Lido ricoverato in Terapia intensiva da martedì sera, ieri sono arrivate altre due persone di cui un uomo di Porto Sant'Elpidio, residente alla Corva. Entrambi i tamponi hanno dato esito positivo ed è scattata la profilassi. Il virus che sta tenendo l'Italia con il fiato sospeso ha toccato anche il Fermano.

Il commento

«Sapevamo che sarebbe successo. Speriamo, per la città e per la regione, che si trovi una luce in fondo al tunnel il più presto possibile», il commento del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Si trova in Rianimazione il fermano. Sono in quarantena i famigliari, al momento tutti asintomatici, i militi della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio che l'hanno portato in ospedale e il medico che l'ha visitato a casa, prima del ricovero. I sanitari stanno rintracciando le persone con cui l'uomo è entrato in contatto nell'ultimo periodo. Il fermano, di recente, era stato a Rimini per una fiera. È lì che probabilmente ha contratto il virus. Gli effetti si sono manifestati dopo qualche giorno, con febbre e tosse, fino alla comparsa di difficoltà respiratorie. A quel punto è stato allertato il 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso, dove è stato intubato e sottoposto al tampone. È stato poi trasferito in Rianimazione. Nel frattempo, le zone del pronto soccorso dov'era transitato sono state bonificate.

Il responso

Alle 21.30 di martedì è arrivato il responso: Coronavirus. Al Murri, i contagiati salgono così a sette. Oltre ai tre pazienti del Fermano, sono ricoverati due pesaresi, un recanatese e un giovane di Civitanova che era stato a Piacenza. Tre sono in Rianimazione, gli altri quattro a Malattie infettive. Intanto, a Torrette sono stabili le condizioni del padre del sindaco di Montegranaro, risultato positivo dopo il ricovero all'ospedale di Ancona. «Osservate le regole minime di igiene, limitate al massimo gli spostamenti nelle zone, anche della regione, dove il contagio è più diffuso e non fate gli eroi», le raccomandazioni di Calcinaro ai fermani. «Se avete sintomi influenzali, anche limitati dice ancora il sindaco considerateli di più. Meglio prendersi qualche giornata in più di riposo a casa, per capire bene quali messaggi dà l'organismo». E poi: «Contattate il medico di base e, in caso di situazioni sospette, i numeri della Regione. Non intasate gli ospedali e, in generale, elevate, tutti, il senso di attenzione». Intanto in ospedale si fa la conta dei posti letto. A preoccupare è anche il numero di camere a pressione negativa che non bastano.

Il pre-triage

Martedì sera, davanti all'ingresso del pronto soccorso, i volontari della Protezione civile hanno montato il gazebo del pre-triage. Dove i medici dovranno separare i pazienti che presentino sintomi sospetti e che passeranno da un ingresso laterale, dagli altri, per i quali non cambierà niente. Mentre si ragiona sull'ipotesi di riconvertire un ospedale periferico per accogliere i malati, il virus che si sta diffondendo anche nel sud della regione pone un altro problema. Quello dei contagiati che non hanno bisogno di essere ricoverati, ma che per vari motivi non possono restare a casa. Dove andranno?

Francesca Pasquali

