Jova Beach, fervono i lavori Rivoluzione per la viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONCERTO FERMO Neanche il tempo di parcheggiare i camion, che sono cominciate le polemiche. Non che in questi mesi fossero mancate, tra il fratino da proteggere, i volontari sfruttati, i prezzi degli alberghi lievitati e i timori per la sicurezza. Ma, da quando gli uomini della Trident (la società che organizza il Jova Beach Party) hanno messo piede a Casabianca, la proteste non sono mancate. L'altro ieri sono iniziati i lavori per montare il villaggio del concertone di sabato. I preparativi per l'evento dell'estate, che porterà a Lido di...