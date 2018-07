Iommi all'attacco «È impossibile andare avanti così»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INTERVISTA PORTO SAN GIORGIO Nodo sicurezza chalet: ne abbiamo parlato con il presidente dei balneari, Carlo Iommi. Com'è la situazione?«Non ne possiamo più. Prima dell'inizio della stagione siamo stati convocati per una riunione, si è detto di non vendere alcool ai minorenni. Noi non lo vendiamo, ma questi ragazzi arrivano già carichi di alcool sulla spiaggia. Bocce grandi di vino, che si comprano nei supermercati, o altri superalcolici. Vedesse quello che troviamo la mattina sulla spiaggia».Cosa si può fare?«Bisogna sorvegliare la...