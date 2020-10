Io non rischio Protezione civile in prima linea Spazio ai social

7Anche il Gruppo comunale della Protezione civile di Fermo aderisce oggi a Io non rischio, campagna di comunicazione che ha per tema le buone pratiche di Protezione civile. Anche se il rischio sanitario non è ancora tra quelli trattati dalla campagna, in questi lunghi mesi di emergenza pandemica si è avuta la conferma di quanto le scelte e le azioni di ognuno finiscano inevitabilmente per incidere sulla vita di tutti. Più una comunità si dimostra preparata e informata sui rischi che corre e sulle buone pratiche da adottare per mitigarli, più risulta resiliente e capace di affrontare qualsiasi emergenza. Ma informare sulle buone pratiche di Protezione civile non basta. Pertanto, per minimizzare la possibilità di assembramenti e allo stesso tempo per rispettare il distanziamento fisico e sanitario senza rinunciare alla vicinanza sociale, l'edizione 2020 di Io non rischio è un'edizione digitale. Le associazioni di volontariato che aderiscono a Inr organizzeranno dei punti d'incontro online, su Facebook, integrando i social media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli eventi Facebook saranno i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori e sulle buone pratiche che possiamo adottare per mitigarli. Una nuova iniziativa che accende l'attenzione sulle buone pratiche della Protezione civile che tanto ogni giorno dà al Paese con il suo impegno a 360 gradi: a Fermo ad esempio basti ricordare il lavoro portato avanti anche in questi giorni da tutti i volontari, oltre a quanto fatto nei mesi del lockdown in città alla popolazione. L'edizione in digitale vedrà anche la condivisione con il Gruppo Cives provinciale di Fermo che darà informazioni sul rischio sisma, mentre il Gruppo di Fermo illustrerà e si occuperà di quello idrogeologico idraulico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA