Intesa su Palazzo dei Priori Si stila la mappa dei tesori

IL CENTRO FERMO Schiarita in vista per Palazzo dei Priori. Lo storico edificio di piazza, chiuso dopo il terremoto del 2016, potrebbe riaprire per l'estate. Il condizionale, mai come in questo caso, è però d'obbligo. Perché l'antica sede del Comune, negli ultimi mesi, di sorprese ne ha riservate parecchie. E non sempre piacevoli, almeno ai fini della riapertura.L'affrescoL'ultima, in ordine di tempo, il ritrovamento di un affresco del Seicento, riemerso sotto strati di intonaco su una parete della Sala dei Ritratti. Come da prassi, i lavori...