Intesa fra Comuni Piano per ripartire con il cicloturismo

FERMO Bici, zainetto, natura e il gioco è fatto. Partirà in primavera, Covid permettendo, Fermano outdoor - Emozioni in bicicletta, il progetto del Distretto turistico del Fermano dedicato agli amanti del turismo all'aria aperta. Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio i Comuni che hanno aderito e che metteranno 45mila euro. Da ognuno partiranno tre percorsi, lungo strade secondarie: uno storico-culturale, uno panoramico e uno enogastronomico. «La mobilità sostenibile spiega il presidente del Distretto, Gianluca Vecchi ha dimostrato enormi potenzialità di sviluppo. La mountain bike potrebbe essere la chiave di volta per la destagionalizzazione». I percorsi sono tracciati e adatti agli esperti, ma anche alle famiglie con bimbi piccoli. I Comuni da cui il progetto parte sono quelli costieri. Gli stessi che, negli ultimi anni, si sono resi conto che il turismo è cambiato. Che le vacanze si sono sparpagliate durante l'anno e che i vacanzieri non si accontentano più di starsene tutto il tempo fermi in un posto. Da qui l'idea di unire le forze, coinvolgendo le strutture ricettive non solo della costa, ma anche dell'entroterra, che dovranno attrezzarsi per accogliere i turisti in bici, due aziende del settore (Chronobike e Biocycle Sibillini) e l'agenzia di viaggi Gts. Parla di «circuito interessante che collega sport e ristorazione, costa e aree interne» il presidente della Regione, Francesco Acquaroli. «Le Marche aggiunge hanno tutte le carte in regola per potersi affermare nel settore del cicloturismo. In questo momento difficile il turismo può essere una leva economica molto importante». Ogni percorso partirà e si chiuderà a Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Lungo la strada sono previste tappe intermedie, con escursioni guidate. Il progetto guarda anche ai disabili e propone itinerari panoramici in e-bike (la bici elettrica) «per godere un'esperienza unica e coinvolgente». Saranno realizzati brochure e un sito. Previsti anche tour per la stampa e la partecipazione alle fiere di settore. Tutto bello e interessante, ma i turisti, nel Fermano, bisognerà farceli arrivare. Soprattutto quelli stranieri. Da qui, il coinvolgimento dell'aeroporto di Falconara. «È un bel progetto spiega l'amministratore delegato Carmine Bassetti , ma la parte logistica va vista insieme a noi. Stiamo cercando un'interlocuzione con gli operatori turistici e le istituzioni locali per rimediare alla carenza di collegamenti tra l'aeroporto e il Fermano».

