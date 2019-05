Internet a rischio Crescono le truffe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

7Sono giunte alla polizia postale nuove segnalazioni in merito a un tentativo di truffa di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi. Si tratta di un raggiro informatico con un messaggio che compare sugli schermi dei pc di casa e degli uffici in cui si legge: Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Poi l'invito a chiamare un numero fisso. «Se chiudi questa pagina - si legge nel messaggio di allerta - l'accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha...