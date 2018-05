CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interessante anche fare il raffronto con le vincite, perché rende evidente un aspetto: giocare molto non significa vincere di più, anzi. Qui la media nazionale parla 486,61 euro a testa nei primi sei mesi del 2017, ovvero per ogni euro giocato si vincono mediamente 76 centesimi.Il resto finisce in parte nelle casse dello Stato ed in parte ad agenzie ed imprese varie del settore. Tornando alle Marche e al Fermano, dove il rapporto puntata/vittoria conferma il trend, Porto San Giorgio ribadisce il terzo posto regionale anche per quanto...