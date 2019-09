Inps, prenotare funziona «Le file sono un ricordo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Una decina di persone sedute. La voce registrata che chiama il numero successivo. La fila che scorre. Le code, certe volte fino a fuori dalla porta, solo un brutto ricordo. Come i mugugni e le lamentele. Funziona il sistema di prenotazione dell'Inps di Fermo. A quasi due mesi dall'avvio della sperimentazione, gli utenti sono soddisfatti. Arrivare prestissimo per accaparrarsi i primi bigliettini ormai non serve più.Il messaggio«Ho prenotato venerdì e mi hanno dato l'appuntamento per oggi (lunedì, ndr). Non è stato difficile....