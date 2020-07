Iniziati i lavori alla risalita meccanizzata dell'Orzolo

LO STEP

FERMO Sono partiti i lavori del blocco C della risalita meccanizzata dell'Orzolo. Operai e mezzi della ditta IDG Costruzioni di Lioni (Avellino) sono in cantiere per realizzare l'ultima parte dell'opera che prevede la collocazione di due ascensori dentro l'ex tipografia comunale, per collegare la scala mobile di via Sant'Anna con piazzale Azzolino, attraverso piazzale Carducci. Si tratta dell'ultimo step di un progetto che ha interessato tre strutture comunali posizionate su altrettanti livelli: dal Terminal a via delle Mura tramite due ascensori, da via delle Mura a via Sant'Anna con scale mobili e pedonali e da via Sant'Anna a piazzale Carducci. «È l'ultimo pezzo di un troncone fondamentale per Fermo spiega il sindaco Calcinaro , sono contento di vedere che i lavori sono partiti al meglio. Chiudiamo questa partita legata all'accesso facilitato alla città e di questo sono orgoglioso». «Si va a completare il sistema di risalita che porta dai parcheggi al centro storico aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani , un asse di penetrazione pedonale che ha una valenza importantissima sia dal un punto di vista turistico e commerciale che per la vita cittadina».

