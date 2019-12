Inizia la sfida a Calcinaro liste civiche protagoniste

LA POLITICA

FERMO Chi sfiderà Paolo Calcinaro tra sei mesi o giù di lì? Chi proverà a spodestare il sindaco uscente, intenzionato a restare fermo al suo posto forte anche dei sondaggi? E chi scompaginerà gli assetti, distribuendo mal di pancia a destra, appunto, e a manca? Tra un cenone da imbandire e un regalo da adagiare sotto l'albero, il toto-nomi impazza. I diretti interessati, per ora fanno i vaghi. Dicono e non dicono. Lasciano intendere e poi smentiscono. Ma l'aria è elettrica.

Il centrosinistra

C'è movimento nel centrosinistra. Il Pd, rimasto senza segretario e con l'unico consigliere che minaccia di abbandonare la nave in avaria, vuole allargare il fronte. In questi giorni i telefoni scottano. Se ne saprà di più tra un mesetto. Quel che è certo è che il partito non vuole commettere l'errore di cinque anni fa, quando si è ritrovato da solo e senza un candidato suo. La coalizione allargata andrebbe da Rossi ad Articolo Uno (con quest'ultimo l'alleanza sarebbe quasi certa). Zacheo per ora non ha dato segni di vita. I Cinque Stelle, invece, potrebbero cedere alla tentazione del fronte comune. Aspettano direttive dall'alto.

Le alternative

Le alternative: andare da soli o restare fuori dai giochi. Di sicuro il Pd non busserà alla porta di Calcinaro. Stabilire chi non vuole chi è un'impresa. Il dogma del civismo imposto dal sindaco sbarra le porte ai dem che, comunque, rivendicano la loro identità. «Siamo il Partito democratico sia quando si vince che quando di perde», puntualizzano. Tradotto: anche se dovesse andare male, al simbolo non rinunciamo. Per evitare la debacle, il Pd potrebbe affidarsi a Fabrizio Cesetti. «Se il partito glielo chiede, dovrà essere in campo», dicono i dem, per poi precisare che si tratta comunque di «un'opzione remota e non prioritaria». Se si dovesse mettere male, il Pd sarebbe pure disposto a un passo indietro (come cinque anni fa) e a sostenere un candidato civico. Mossa che toglierebbe le castagne dal fuoco se non si dovesse trovare l'accordo su Cesetti che al momento sembra l'unico nome papabile. Lui, almeno a parole, la corsa alle comunali se la risparmierebbe volentieri. «Mi voglio ricandidare alla Regione per completare il lavoro fatto finora», va ripetendo da mesi. Fin qui nessuna novità. Ma, da politico navigato qual è, Cesetti sa bene che le porte della politica non vanno mai completamente chiuse. Così, sarebbe pronto a mettere il piede in due staffe («due campagne elettorali non mi fanno paura»). Se il partito me lo chiede, non posso dire di no», sintetizza. A una condizione, però: essere il candidato del centrosinistra unito. «Se corro, corro per vincere», dice convinto. Per arrivarci, accetterebbe pure le primarie di coalizione. Partito avvisato...

Il centrodestra

Sul fronte opposto si lavora a una coalizione di centrodestra. Smentendo i rumors che davano la Lega pronta a mettere da parte il simbolo per salire sul carro di Calcinaro e co., il Carroccio presenterà una sua lista. «Il civismo è un valore aggiunto. Siamo convinti che un capoluogo di provincia debba essere supportato da partiti forti», fa sapere il capogruppo Gianluca Tulli. Se sarà lui a guidare la coalizione non lo svela. Di una cosa però è certo: «il dialogo con gli alleati ci sarà sicuramente, ma la Lega vuole essere protagonista». Per farlo, potrebbe solleticare anche il passaggio di casacca di qualche assessore dell'attuale Giunta. Della partita farà parte pure Ugo Ciarrocchi. Anche l'ex consigliere del Di Ruscio primo, oggi a capo del comitato Fermo al Centro, si sta muovendo. Parla di più liste civiche pronte a sostenerlo, ma sa che da solo sarà difficile spuntarla.

«Un centrodestra solo civico è possibile, ma non probabile», spiega, apre ai partiti e si dice «pronto a metterci la faccia se me lo chiederanno tutti». E Calcinaro? Il sindaco uscente è fortissimo in città, ma la strada del civismo a tutti i costi potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. A destra come a sinistra «i partiti mascherati da civici» iniziano a essere visti male. L'endorsement dell'ex forzista Alessandro Bargoni aveva fatto ipotizzare uno spostamento a destra dell'asse della coalizione. Cosa che potrebbe essere mal digerita da una parte dell'attuale maggioranza. A maggio, dovrebbero essere ancora della partita gli assessori Ciarrocchi, Luciani e Nunzi. Torresi e il vicesindaco Trasatti, invece, traccheggiano. E siamo solo all'inizio.

Francesca Pasquali

