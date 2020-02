Infrastrutture all'anno zero la provincia non ne può più

MARCHE SUD

FERMO Terza corsia, Mare-Monti, Mezzina. E poi fibra ottica, treni e ospedale. Più si avvicinano le elezioni, più i soliti noti, come per magia, tornano sul palcoscenico. A (ri)portarceli la politica e le sue promesse da campagna elettorale. A cui, però, la gente, ormai disincantata, non crede più. Se il Fermano, oggi, è indietrissimo sul fronte infrastrutture, la colpa è di chi, ogni volta che ce n'è stata l'occasione, se l'è fatta scappare. A ogni tornata, le lacrime di coccodrillo si sprecano. Ci si mangia i gomiti, dispensando mea culpa e strali a destra e a manca. Un tutti contro tutti, dove a perderci è sempre la piccola provincia, di cui ci si ricorda solo quando serve. Come adesso. Il polverone della terza corsia ha dimostrato quello che avrebbe potuto essere e non è stato. I capi cosparsi di cenere fanno solo rabbia. Se l'ampliamento s'è fermato a Porto Sant'Elpidio è perché, allora, i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio fecero di tutto per bloccarne la prosecuzione fino a Pedaso, come progetto voleva. Oggi se ne riparla, come a ogni elezione. Lo si fa continuando a guardare al passato, sprecando tempo ed energie, invece di unire le forze e alzare la voce. «La mia contrarietà politica alla terza corsia è risaputa dice Saturnino Di Ruscio , così come la mia opinione a favore dell'arretramento autostradale».

La difesa

Si difende, l'ex sindaco di Fermo, dagli attacchi del Pd. Se la prende con il vicesegretario regionale Fabiano Alessandrini che, «invece di trovare il modo di acquistare l'ex Stazione di Santa Lucia a circa 650mila euro, è arrivato a spenderne oltre 1,550 milioni». Come a dire, da che pulpito viene la predica. Se l'inferno dell'A14 da mesi fa tanto scalpore è perché è la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una situazione infrastrutturale disastrata. Decenni di promesse non mantenute e neanche un'opera portata a termine. L'ospedale di Campiglione che ha visto le amministrazioni alternarsi e gli anni passare, la Mare-Monti sempre pronta a essere rispolverata all'occorrenza, la Mezzina che alle porte di Ascoli non ci è mai arrivata, il ponte di Rubbianello che grida vendetta. Ma gli esempi si sprecano. E il popolo fermano non ne può più. È stufo di essere preso in giro. «Non venissero a chiedermi il voto, se no è peggio per loro», la colonna sonora, già partita, che accompagnerà le prossime settimane. Cesetti che va a Roma a perorare la causa delle eterne incompiute, per tanti, è solo scena. «Dov'è stato fino adesso», ci si chiede con ferocia. Bisogna arrivare a tanto, alle fabbriche chiuse e al Fermano in ginocchio, per portare l'attenzione nelle Marche del sud? Sempre che non sia un'attenzione a tempo. Il Fermano pretende di saperlo. Con Autostrade che fa filtrare notizie col contagocce, scarseggiano buone nuove sul fronte A14. I lavori ai viadotti sono ancora là dal cominciare. Invoca una «visione di prospettiva», Di Ruscio e cita De Gasperi: «il politico guarda le prossime elezioni, lo statista le prossime generazioni».

Tutti contro tutti

Se è vero che, sulla terza corsia, tante resistenze sono cadute, è anche vero che non sarà facile mettere tutti d'accordo. Sul come e sul dove (fino a Pedaso, Grottammare o più in giù?). L'ex sindaco difende l'arretramento, «una soluzione efficace di prospettiva» che però i più, oggi, neanche prendono in considerazione. Fermo si accontenterebbe di arrivare a Pedaso, Porto San Giorgio aspetta il prospetto delle opere compensative. Intanto i ponti di primavera si avvicinano e sono il lasciapassare per l'estate. La paura di rivivere, sotto il sole, l'inferno natalizio è grande. Il Fermano non può permetterselo. E allora fa quasi sorridere (di un riso davvero amaro) la prospettiva di riconvertire al turismo la provincia. Sarebbe da liquidare come farneticazione, se tanti piccoli e grandi imprenditori non ci credessero davvero. A muoverli, un innato ottimismo visto che, con infrastrutture (materiali e immateriali) all'anno zero, c'è davvero poco da stare allegri. Si vuole davvero puntare sul turismo con le strade vecchie e malridotte, i cantieri che vanno e vengono e nessuna reale prospettiva? Anche fosse, sarebbe il Fermano in grado di farlo, quando, al di là delle parole e dei buoni propositi (che però restano tali), continua ad andare in ordine sparso, riproponendo una mentalità già vecchia anni or sono, oggi anacronistica, eppure attualissima e terribilmente controproducente?

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA