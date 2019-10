Influenza, arriva il vaccino 30mila le dosi nel Fermano

LA PREVENZIONE

FERMO Quando arrivano i vaccini? Sarebbero diverse le richieste che i pazienti pongono ai medici di medicina generale in vista dell'arrivo dell'influenza. La malattia stagionale, quest'anno, sembra essere in anticipo, e molti si chiedono come sarà il virus 2019/2020: anziani, affetti da patologie particolari e persone con sistema immunitario fragile devono fare attenzione, e dunque la prevenzione è la prima arma contro i virus influenzali. Da una parte i consigli per evitare il contagio, dall'altra la campagna vaccinale che sta partendo in tutta la Regione: sono molti i modi per difendersi in maniera preventiva dal contagio dell'influenza.

La sindrome

La sindrome influenzale si presenta con un improvviso e rapido insorgere di febbre o febbricola, spossatezza, mal di testa, dolori muscolari, e anche tosse, mal di gola, respiro affannoso. Anche in provincia di Fermo è iniziato il conto alla rovescia per l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza: in arrivo 30mila dosi suddivise in 12 mila per gli anziani e 19 mila per tutto il resto della popolazione. Lo annuncia il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 4, Giuseppe Ciarrocchi, che invita «a vaccinarsi per aumentare la copertura, e di conseguenza anche l'efficacia della stessa vaccinazione».

La copertura

Un copertura che nel nostro territorio, per gli over 65enni, è ancora ferma ad una media di poco superiore al 50%. Solitamente il picco influenzale si ha tra gennaio e febbraio, ed è presto per dire se sarà così anche quest'anno, anche perché alcuni casi già si sono verificati in Italia. Nei giorni scorsi lo stesso dottor Ciarrocchi ha incontrato una rappresentanza dei medici di medicina generale per illustrare le modalità di distribuzione dei vaccini. I primi inizieranno ad arrivare l'8 novembre e poi, date variabili dal 10 al 15 del mese prossimo, si potrà iniziare la somministrazione ai pazienti. Due sono le tipologie di vaccino antinfluenzale che saranno utilizzate quest'anno. La prima, tetravalente, comprende anche il sottotipo detto B, finora non incluso. Conterrà dunque tutti e quattro i ceppi e garantirà una copertura alta e una maggiore efficacia. C'è poi la versione trivalente, per gli over 75. «Anche quest'anno c'è una campagna di vaccinazione gratuita spiega il dottor Ciarrocchi il vaccino viene offerto a chi ha più di 65 anni, a tutte le fasce della popolazione a rischio, soprattutto per alcune patologie». E' la dottoressa Rossana Belfiglio, responsabile dell'unità operativa semplice di epidemiologia e promozione alla salute che ne precisa le categorie: «Lavoratori, impiegati nei servizi pubblici essenziali, ad esempio come noi del settore sanitario; quelli che sono in campagna a contatto con gli animali; le donne in gravidanza; e molte altre».

Non ci sono controindicazioni

Soprattutto, come detto, chi già è affetto da altre patologie o è immunodepresso. «Più si è fragili e più ci si deve vaccinare l'invito di Ciarrocchi non ci sono controindicazioni alla somministrazione del vaccino». Eppure, nel corso degli anni, il numero di vaccinati, soprattutto anziani, nel Fermano stenta ad aumentare. Di per sé di influenza non si muore, vero, ma, rileva Ciarrocchi, «l'influenza resta comunque una malattia che può dare complicanze pure gravi, come ad esempio la polmonite. Più si aumenta la vaccinazione, più cresce la copertura». L'influenza statisticamente si diffonde in misura maggiore nelle fasce più giovani della popolazione, che generalmente si vaccinano poco. Ciarrocchi spiega poi che aumentando la copertura si evita il diffondersi della malattia. E non è tutto, perché in alcuni casi di malati soggetti ad alto rischio di complicanze «vengono invitati anche i familiari a vaccinarsi», precisa la dottoressa Belfiglio. E allora chi si ammala ugualmente? «L'efficacia è di circa il 90% - prosegue Ciarrocchi comunque il virus può mutare rispetto al vaccino già pronto, o si possono prendere virus parainfluenzali». Da una parte i vaccini, dunque, dall'altra le raccomandazioni, valide per evitare ogni tipo di infezione, non solo per l'influenza. Lavarsi le mani sempre, innanzitutto, evitando di mangiare o toccarsi naso ed occhi se non le si ha pulite. Starnutire sempre con il fazzoletto in mano, evitare luoghi chiusi ed affollati. Inoltre, consiglio valido anche per i bambini, rispettare i tempi di guarigione prima di uscire.

Chiara Morini

