Inferno sulle città della costa ma i sindaci sono impotenti

LE REAZIONI

FERMO Frustrazione, amarezza, delusione, rabbia: difficile per i sindaci della costa pensare positivo. Impotenti, hanno assistito all'inferno che si è scatenato sulle strade. Che sarebbe successo, in qualche modo, lo sapevano. Il caos se l'aspettavano, ma non ai livelli di questo fine settimana. La conta dei danni morali è pesante, ma anche quelli materiali non scherzano. Il piano d'emergenza non è scattato. Neppure sabato, quando in più occasioni, sulla Statale, la paralisi è stata totale. Ma, tra semafori lampeggianti e vigili urbani agli incroci, il peggio alla fine è passato.

La delusione

Ma che fatica. Per fronteggiare il traffico impazzito, ogni Comune ha potuto contare solo sulle sue forze. Che non sono le stesse per tutti. Così, la piccola Pedaso, fulcro della bolgia, s'è trovata a fronteggiare un'emergenza enorme con risorse risicatissime. «Ce l'abbiamo messa tutta, anche se abbiamo solo due vigili urbani e i fondi per gli straordinari sono finiti», dice il sindaco Vincenzo Berdini. Polizia locale in campo pure a Porto San Giorgio, dove il sindaco Loira sembra sul punto di perdere la pazienza: «Se i vigili sono in un posto spiega , non possono essere in un altro. Tutto questo sottrae energie ad altri aspetti della vita cittadina». A Porto Sant'Elpidio i vigili urbani sono stati impegnati soprattutto all'uscita del casello autostradale, con il compito di fornire indicazione agli automobilisti smarriti. La sua amarezza, il sindaco di Fermo l'ha affidata ai social: «I nostri territori ha scritto Paolo Calcinato, quando l'emergenza era nel clou non meritano questo spettacolo vergognoso. Lo doveva prevedere chi ha emesso questo provvedimento senza sentire nessuno, lo dovevano limitare autostrade e ministero con un lavoro senza pausa su rimedi e relative autorizzazioni. Penso che questo sia uno specchio preciso di come questa nazione si stia ormai incartando su se stessa».

fr. pas.

