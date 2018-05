Inchiesta, al via i controlli E domani alunni in corteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Al setaccio le aule del triennio mentre gli studenti preparano una grande manifestazione per domani mattina insieme agli altri alunni delle superiori. Riflettori ancora puntati, e non potrebbe essere altrimenti, sul Montani dopo il crollo del tetto di lunedì scorso. Sotto la lente, dopo l'apertura dell'inchiesta in Procura, le aule 32 e 33 ma anche la restante parte dello storico edificio.L'iniziativaL'indagine è coordinata dal pm Alessandro Piscitelli e il fascicolo aperto in base all'articolo 434 del codice penale, relativo...