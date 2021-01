In un giorno la cicogna ha portato 7 bambini

FERMO Il Dipartimento materno-infantile del Murri continua ad essere un isola felice. Ieri notte la cicogna ha dimostrato che nonostante tutto la vita ma soprattutto la gioia è presente nell'ospedale Murri. «Infatti, in sole due ore - fanno sapere il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia, Alberto Scartozzi e di Pediatria e Neonatologia, Luisa Pieragostini - sono nati 5 bambini, per un totale di 7 nuovi nati nelle ultime 24 ore, che hanno allietato con i loro vagiti tutto il Dipartimento e non solo». Le mamme sono state assistite dalle ginecologhe Barbara Stragapede e Monia Nardi ed i piccoli dal pediatra Giorgio Mossetti. Il Dipartimento materno infantile grazie al lavoro di squadra diretta dalla dottoressa Lucia Ercoli con la collaborazione della coordinatrice Tiziana Baglioni, sta lavorando in sicurezza e a pieno regime anche in questo momento così delicato per il Murri. «Il direttore di Area Vasta Licio Livini - si legge in una nota - ha sempre supportato il Dipartimento, per l'importanza che esso riveste per la cittadinanza e assicura tutte le prestazioni e il supporto alla famiglia che si sta creando».

