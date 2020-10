IN PROVINCIA I CONTAGI TOCCANO QUOTA 600 I RICOVERATI SONO 22

LA SANITÀ

FERMO Chiusure anticipate per bar, ristoranti e pizzerie. Il nuovo Dpcm atteso per mercoledì prossimo potrebbe riportarci indietro di mesi, al clou della pandemia. Si starebbe, infatti, ipotizzando l'abbassamento prima del tempo delle serrande dei locali della movida, per evitare calche e assembramenti. L'ora x potrebbe scattare alle 22 o alle 23, quando giovani e giovanissimi cominciano a fare serata.

L'analisi

Si tratta di un'ipotesi che preoccupa parecchio gli operatori del Fermano. Che, dopo un'estate a gonfie vele, potrebbero vedersi costretti a rinunciare a buona parte dei lauti guadagni autunnali. A niente, se la misura fosse confermata, varrebbero dehors e funghi riscaldanti, a cui una parte degli esercenti guarda con interesse per attrarre la clientela all'aperto. «Una misura di questo tipo non ha senso. O chiudi, ristabilizzi la situazione e riapri, o lasci tutto com'è. Le chiusure anticipate sono un accenno di regola normativa che non so quanto possa servire». A parlare è Mariachiara Simonetti, titolare di Artasylum, in piazza del Popolo, a Fermo.

Gli spazi

«Se così fosse prosegue , non avrebbe senso aumentare lo spazio esterno, perché, nel fine settimana, il grosso della serata parte dopo le 23». Se l'aspettava, la commerciante, che si sarebbe tornati a parlare di chiusure anticipate. «La gente non si regola dice , si ammassa al bancone. Per farli entrare due alla volta, devo tenere la porta chiusa. Gli assembramenti si sprecano. Le mascherine non le porta quasi nessuno». Da ieri, invece, sono obbligatorie, per tutto il giorno, all'aperto, quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Dal canto suo ha la voce parecchio seria, Marco De Carlonis, mentre affronta la questione. «Se davvero dovremo chiudere prima, probabilmente, mi converrà non aprire proprio», dice il titolare del The Botanist di Porto San Giorgio. Orologio alla mano, aggiunge: «Di solito, dopo l'aperitivo, che inizia alle 18, c'è una pausa virtuale fino alle 23.30, quando parte la movida. Chiudere a quell'ora, ci toglierebbe una grande fetta di lavoro e di guadagno. Dovrei ridurre il personale e puntare sull'aperitivo, ma non so se mi converrebbe».

L'atteggiamento

Il giudizio sui clienti è identico a quello della commerciante fermana: «Quest'estate ci hanno fatto dannare. Non rispettano le distanze spiega De Carlonis , spostano i tavoli e non portano le mascherine. E non parlo solo dei giovani. L'impennata di contagi era prevedile proprio per questo comportamento irrispettoso delle regole». Per agevolare i commercianti della zona, il Comune sangiorgese ha esteso l'isola pedonale di via Gentili fino a tutti i weekend di ottobre. Concessione, però, inutile, se scatteranno le nuove regole. «Chiudere prima sarebbe una grave perdita. Perderemmo almeno due fasi della giornata. Si salverebbe solo la fascia degli aperitivi, ma non basterebbe a tenere in piedi l'attività. Bisognerebbe far cambiare abitudine ai clienti, ma non sarebbe facile», è invece il commento di Daniele Zampaloni di Polpette & Pampero, a Porto Sant'Elpidio.

La stagione

«Quest'estate si è respirata parecchia tranquillità. Non c'era più la tensione della riapertura, dopo il lockdown, e la gente ha cominciato a rispettare sempre meno le regole. Il sabato, per assicurarci che i clienti entrino tutti con le mascherine, dobbiamo tenere una persona alla porta», aggiunge il titolare del locale di via Battisti, che, al momento, non fa progetti a lungo termine. La via in centro a Porto Sant'Elpidio è diventata un punto di riferimento per la movida in tutta la provincia ma ora si guarda al futuro. «I dehors? Sono un investimento impegnativo e questo non è proprio il momento per farlo. Aspetterò», taglia corto. Toccano, intanto, quota seicento, nel Fermano, i contagi dall'inizio della pandemia. Ieri, se ne sono registrati altri 14. In tutta la regione, sempre ieri, i nuovi positivi sono stati 59, stessa cifra del giorno di prima, ma con un numero inferiore di tamponi (2.059 di sabato contro 1.862 di ieri). I ricoverati, nella nostra provincia sono 22. Dieci si trovano nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Murri (uno in più rispetto a sabato), dodici nella Rsa di Campofilone. Insieme ai contagi, salgano, giocoforza, le persone in isolamento domiciliare vigilato. Ieri, tra positivi e contatti stretti, erano in tutto 321 (23 più di sabato), di cui 39 sintomatici (sei più di sabato). Tre gli operatori sanitari attualmente in quarantena. Dall'inizio della pandemia, le persone in isolamento domiciliare controllato sono state in tutto 3.576.

Francesca Pasquali

