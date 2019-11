In ordine sparso tornano i campanili

FERMO «Fermo ha il suo appeal, noi siamo la novità». Sono bastate queste poche parole a scatenare il putiferio. A pronunciarle, l'altro ieri, era stato Mirco Catini, in occasione della presentazione del cartellone natalizio di Porto Sant'Elpidio. Nel sottolineare che quest'anno il suo Comune farà le cose in grande, il presidente dell'associazione San Crispino Eventi l'ha paragonato a Fermo. Non ha invece citato la vicinissima Porto San Giorgio. Apriti cielo. La frase è rimbalzata sui social, riaizzando campanilismi mai sopiti. Tra mugugni e battutine, c'è anche chi si è chiesto come mai, dopo il passo avanti della promozione congiunta, si sia tornati di botto indietro. Due anni fa, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio avevano fatto squadra. Promuovendo insieme, nel nord delle Marche e in Umbria, le tre programmazioni natalizie. Non sembrava vero. I tre maggiori Comuni della provincia che univano le forze. Per una volta, il gruppo aveva avuto la meglio sugli individualismi. L'esperimento, però, non è più stato replicato. E, dall'anno dopo, ogni Comune è tornato a farsi pubblicità per conto proprio. Non entra nel merito della polemica l'assessore di Porto San Giorgio, Elisabetta Baldassarri. Sulla questione promozione congiunta, però, vuole fare chiarezza. «Era stata fatta spiega grazie alla presenza della Camera di commercio che aveva finanziato il progetto». Nel frattempo, la Camera di commercio è diventata unica per tutta la regione e le risorse, evidentemente, sono venute meno. Questo, a voler pensar bene. Perché, a voler pensar male, si potrebbe anche credere che ai Comuni, di continuare ad andare ognuno per conto proprio, non dispiaccia affatto.

