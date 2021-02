In metrò sui Sibillini «Adesso si può fare»

IL PROGETTO

FERMO La metropolitana di superficie Porto San Giorgio-Amandola? Si può fare e quella del Recovery Fund è la grande occasione per realizzarla. Ne è convinto Elvezio Serena di Italia Nostra, che torna a rilanciare un sogno che più volte, negli anni, ha proposto agli amministratori. Il fondatore ed ex presidente dell'associazione, già negli anni 90 organizzava una mostra sulla ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola. Migliaia di visitatori che, ricorda Serena, «sognavano come me di rivedere il trenino sbuffare lungo la valle del Tenna. L'allora presidente nazionale di Italia Nostra, Floriano Villa, già allora pensava ad una metropolitana di superficie».

L'impegno

Un progetto di cui all'epoca sono stati interessati il presidente del parco dei Monti Sibillini e l'ex europarlamentare Francesco Baldarelli. «Il progetto si chiamava Ferrovia auristico-Ambientale dall'Adriatico ai Monti Azzurri ricorda Serena : il presidente del parco lo accolse con entusiasmo e propose addirittura il prolungamento fino a Visso. Nel 1999 incontrai l'on. Baldarelli, che parò in modo chiaro dei vantaggi di una ferrovia per un territorio e mi incoraggiò nella sensibilizzazione per questa grande opportunità di sviluppo del Fermano». Dopo i ricordi, il rammarico. «Spiace rileva Serena che tanti amministratori e politici di ieri e di oggi non abbiano sentito e forse non sentano il desiderio di puntare alto e si siano accontentati di poco, a volte di niente. Ma io credo ancora, e non sono il solo, che si possa realizzare un'infrastruttura ferroviaria o tramviaria sulle tracce della linea Adriatico-Appennino. Sarebbe il segno che qualcosa può cambiare nel modo di concepire mobilità e turismo». Secondo lo storico presidente di Italia Nostra Fermo, un collegamento del genere «funzionerebbe tutto l'anno con il trasporto pendolari, ma sarebbe un grosso volano turistico internazionale nei fine settimana e nei periodi di vacanza. Una ferrovia affiancata da una pista ciclopedonale, come la Merano-Malles in Val Venosta, riaperta con successo nel 2005. Se ci fosse la volontà politica si supererebbero le difficoltà».

La spesa

Per Serena «se la scusa sono i soldi, anche con i soldi si troverebbero altre scuse. Il Recovery Fund ci viene incontro, ma bisogna fare presto e non perdere questo treno. L'opera, oltre a ridurre il traffico e l'inquinamento, favorirebbe la residenzialità e l'occupazione nelle zone colpite dal terremoto». Serena ricorda anche altri contributi che hanno spinto per rivitalizzare l'antico tracciato. Uno studio della Regione del 1995, una proposta di Alessandro Sasso; l'idea rilanciata dalla Cna Fermo, un anno fa, della metropolitana di superficie; uno studio dell'Ordine degli ingegneri di Ancona. «Ora spetta alla politica crederci, in particolare ai sindaci del Fermano conclude Serena -. L'infrastruttura non sarebbe in contrasto l'adeguamento della provinciale Faleriense, specialmente nel tratto Servigliano-Amandola, la cosiddetta Mare-Monti».

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA