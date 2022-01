In coda dalle 5 del mattino tra affluenza record e litigi

LA PANDEMIA

FERMO S'è chiuso con 1821 dosi somministrate il primo open day di Fermo per i non prenotati. Per tutto il giorno, passando per viale Trento, non si poteva non vedere la lunga fila davanti alla don Dino Mancini. Un serpentone che partiva da via Leti e, passando per via dei Mille, arrivava all'ingresso del centro vaccinale. I primi a mettersi in coda sono arrivati all'alba, attorno alle cinque.

I numeri

Quando l'hub ha aperto, qualche minuto prima delle 8, in fila c'erano già più di 200 persone. Che, col passare delle ore, sono aumentate. Un'affluenza record che ha mandato in crisi il traffico. Per regolarlo, sono arrivati i vigili urbani che hanno dovuto sedare anche qualche screzio. A forza di aspettare, anche 4-5 ore, la pazienza della gente ha cominciato a venire meno. E qualcuno se l'è presa con chi aveva davanti perché l'aveva scavalcato. Qualcun altro ce l'aveva con l'organizzazione. Diceva che centinaia di persone ammassate sono un assembramento bello e buono. E che almeno i numeri per formare la fila avrebbero potuto darli. A tratti la coda scorreva, a tratti meno. I ritmi sono serratissimi. Per far passare il tempo, c'è chi legge e chi ascolta musica. Nell'attesa ci si conosce e confronta. C'è gente di tutte le età. La maggior parte per fare la terza dose. Le prime sono una minima parte, soprattutto giovani e giovanissimi.

Le motivazioni

«Mi vaccino perché voglio continuare a giocare a calcio», dice un tredicenne. Un altro, ieri, compiva 12 anni. «Lo facciamo soprattutto per la sicurezza dei nonni, con cui passa parecchio tempo, e per fargli fare una vita il più normale possibile», spiega il padre. Prima dose anche per una trentaduenne. «Non lavoro. Per questo non mi sono vaccinata. Lo faccio perché sono convinta che, prima o poi, sarà obbligatorio per tutti», dice. La stretta sugli over 50, con l'obbligo vaccinale, almeno ieri, non ha smosso più di tanto gli irriducibili. Ma una donna di 68 anni sì. «Mi ha convinta mia figlia. Non esco quasi mai di casa spiega , giusto per fare la spesa e non ho mai fatto un tampone. Lo faccio più che altro per una questione di sicurezza». Tantissime terze dosi, si diceva. Per riceverla, due giovani che studiano a Camerino si sono fatti più di un'ora di macchina. Prima di mettersi in fila alla don Mancini, erano stati al centro vaccinale del Comune maceratese, ma «era un caos, con pochi vaccini e senza fila». La maggior parte ha provato a prenotare, ma il primo posto libero l'ha trovato tra febbraio e marzo. Così, ha approfittato dell'open day, per non far scadere il Green pass. «Io no», spiega un giovane. Che dice di vaccinarsi «per dovere civico e per sicurezza», mentre «quelli che lo fanno per opportunismo sono solo pecore».

Il trasferimento

Oggi l'open day per i non prenotati si sposta ad Amandola, in piazzale Pertini dalle 8 alle 20. Code, anche se meno lunghe, pure davanti alla farmacia comunale di Fermo, dove ieri sono state somministrate 120 dosi. Gente in fila col numerino in mano da prima mattina. All'ora di pranzo, i vaccini erano finiti. Le somministrazioni riprenderanno martedì pomeriggio. Pienone anche al laboratorio Serroni, sempre a Fermo. Dove, per prendere biglietto per il tampone molecolare, la gente, ieri mattina, s'è messa in fila alle 4. Alle 6 i numeri erano terminati, per cui chi è arrivato all'orario di apertura è rimasto a bocca asciutta. Giornata nera, ieri, sul fronte decessi. Una 67enne di Campofilone è morta nella Rsa Anni azzurri, mentre una 78enne di Rapagnano e un 80enne di Monte San Pietrangeli sono deceduti all'ospedale Murri.

Francesca Pasquali

