In coda ai seggi con l'ombrello Tiene l'affluenza nel Fermano

LE ELEZIONIFERMO La pioggia non ha scoraggiato gli elettori del Fermano che ieri si sono recati in massa alle urne per eleggere il Parlamento Europeo e rinnovare i sindaci in 23 Comuni. Alle 23 di ieri sera, quando si sono chiusi i seggi, la percentuale di votanti è stata poco più del 57%. Il giorno del voto è passato, ora non restano che i responsi. Una domenica da clima autunnale, quella che ha accompagnato le consultazioni di ieri. Afflusso alle urne tutto sommato stabile nel Fermano, dove si è viaggiato in linea con le percentuali...