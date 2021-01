IN AUMENTO LE PERSONE MESSE IN QUARANTENA NELL'AREA VASTA 4

LA PANDEMIA

FERMO La coperta corta dei vaccini risicati fa arrabbiare i medici di famiglia. «Perché agli amministrativi sì e a noi no?», si chiedono quelli che ancora aspettano la prima dose. Il problema s'è creato nei giorni scorsi, quando alcuni medici non sono riusciti a prenotarsi nel sito della Regione. La richiesta non andava a buon fine e il modulo non partiva. Tradotto: la prenotazione non veniva registrata e i medici aspettavano invano di essere chiamati. Quando s'è accorta del problema, l'Area vasta 4 è corsa ai ripari. Contattando, finito il primo giro di vaccinazioni, i medici che non avevano risposto all'appello e che, adesso, stanno recuperando. Ma la ruggine resta. E quei giorni passati ad aspettare, mentre gli amministrativi porgevano il braccio all'ago, danno fastidio.

Le proteste

«Qualcuno, dopo che aveva fatto domanda e non era stato coinvolto nelle vaccinazioni, si è ribellato», conferma la presidente dell'Ordine dei medici di Fermo, Anna Maria Calcagni. Nel Fermano, le vaccinazioni proseguono col freno a mano tirato. Da Ancona, le fiale vengono spedite col contagocce e quelle che arrivano vengono messe da parte per le seconde dosi. Unica eccezione, appunto, i medici rimasti indietro con la prima somministrazione. Quelli di medicina generale hanno risposto in massa all'appello. «Oltre l'85% e abbiamo numeri significativi anche per i liberi professionisti», specifica Calcagni. Ma il cronoprogramma della Regione è in stallo. La prima fase s'è stoppata al personale sanitario, agli ospiti e ai dipendenti delle residenze protette e a una parte dei volontari delle pubbliche assistenze.

I volontari

Restano fuori circa 250 volontari e gli ultraottantenni, che dovrebbero essere vaccinati a partire da metà febbraio. Poi c'è il discorso dei pazienti fragili che, per vaccinarsi, dovranno aspettare la fase 2. «I malati oncologici in chemioterapia spiega Calcagni si possono vaccinare solo in un arco di tempo preciso. Per questo, una programmazione seria non può essere fatta senza conoscere la quantità e il tipo di vaccino a disposizione». Stesso pensiero espresso nei giorni scorsi dal direttore dell'Area vasta 4. Per la vaccinazione di massa, Licio Livini aveva auspicato l'uso di un vaccino più facile da gestire, simile a quello antinfluenzale. L'altro nodo da sciogliere è il dove ci si vaccinerà. L'indicazione della Regione è di utilizzare le sedi degli screening di massa, quindi il Fermo Forum e il campo sportivo di Amandola. Ma i medici non sono d'accordo. «Assimilare la vaccinazione allo screening spiega il segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale, Paolo Misericordia non è la soluzione migliore. Come non lo è convogliare la popolazione in un unico centro, con i relativi problemi organizzativi e di sanità pubblica. Meglio utilizzare gli studi dei medici e andare a casa di chi non si può muovere». Più propensa a un approccio misto Calcagni, favorevole a un punto unico per le categorie non a rischio, «mentre per gli ultraottantenni e i pazienti fragili sarebbe meglio usare gli studi dei medici o andare a domicilio». Torna, intanto, a salire la curva dei contagi. Ieri, nel Fermano, si sono registrati 74 nuovi casi.

I contagi

Leggermente in crescita il numero delle persone in quarantena, passate dalle 1.767 di venerdì alle 1.781 di ieri (+14). I sintomatici sono 334 (-2). 75 gli operatori sanitari in quarantena (+1). Cinque, i Comuni Covid free: Massa Fermana, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino, Monteleone e Smerillo.

Francesca Pasquali

