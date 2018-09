CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

In 35 anni in corso Cavour la commerciante ha visto Piazzetta cambiare: «Il calo di vendite è cominciato con l'apertura dei centri commerciali e con il tempo si è fatto sempre più consistente. Poi sono arrivati la crisi e il terremoto. Gli eventi sono tutti concentrati in piazza. Negli anni abbiamo fatto tanto per portare il mercatino fino a qui, ma non ci siamo mai riusciti. A me gli eventi non garantiscono vendite, ma fanno da vetrina. E poi vedere gente in giro è sempre meglio che non vederla. Se è vero, come ho sentito, che a metà...