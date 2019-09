Imposte, c'è un taglio sui costi Buona notizia per gli artigiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ECONOMIA FERMO Irpef, Irap, Imu, Tasi, Tari. A conti fatti, gli artigiani fermani passano più giorni a lavorare per pagare le tasse che per guadagnare. Non che sia una novità. Anzi, quest'anno è andata meglio di quelli passati. Con i piccoli imprenditori che hanno sborsato in media il 58,4% di tributi, potendo contare su un reddito disponibile di 20.784 euro (1.732 euro al mese).L'indagineI dati li fornisce la Cna e arrivano dal Rapporto annuale dell'osservatorio sulla tassazione delle Pmi. L'indagine ha preso in esame 141 Comuni...