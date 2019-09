Impianti sportivi fra pannelli solari e termoregolatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORI FERMO Proseguono e stanno per essere portati a termine dalla ditta Fomit di Ancona, aggiudicataria, i lavori per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività sportiva, in seguito al bando pubblico Por-Fesr Marche 2014-2020. Terminata l'installazione dell'impianto fotovoltaico alla palestra Appoggetti; alla palestra polifunzionale di via Leti si sono concluse le installazioni dell'impianto radiante a soffitto per riscaldare la struttura e della centrale termica. In questi giorni...