IL WEEKEND

FERMO Spiagge deserte e locali affollati: le due facce di una riapertura rovinata dal maltempo. La pioggia di venerdì e i nuvoloni di ieri mattina hanno tenuto lontano dalle spiagge pure i più impavidi. Non si lamentano neanche più i balneari, abituati alle bizze del tempo. «Che ci vuoi fare?», dicono. «La partenza non è stata delle migliori, ma continuiamo a essere fiduciosi», aggiungono, sfoderando l'indefesso ottimismo di chi è abituato a cadere e rialzarsi. Virtù quantomai utile quest'anno che li vedrà alle prese con una stagione dalle mille incognite. L'ultima è quella degli assistenti civici. Temono che la loro presenza sulle spiagge possa essere controproducente.

Le regole

A dirla tutta non è ancora chiaro cosa dovranno fare, né dove saranno indirizzati. Si sa solo che segnaleranno assembramenti e regole non rispettate e che non potranno fare multe. Quindi, al momento, non è neanche sicuro che li vedremo sulle spiagge. Negli chalet e attorno ai tavolini a pochi metri dal mare, però, quasi sicuramente ci saranno. La questione perciò esiste. I balneari temono che la soluzione arrechi più danni del problema stesso. «La gente dovremmo metterla a suo agio, non farla scappare», dicono. Ma poi si dividono. Ci sono quelli pronti a controllare che i clienti rispettino le regole e, in caso contrario, a fargliele rispettare e quelli che vorrebbero lavarsene le mani, lasciando la patata bollente proprio ai clienti. Che, intanto, come lumache dopo la pioggia, ieri sono riusciti allo scoperto, tornando a riempire i locali e, come il tempo l'ha permesso, piazze e viali. Presa d'assalto, ieri pomeriggio, la Bambinopoli di Porto San Giorgio. Tanto passeggio su tutto il lungomare, andato avanti fino a sera. Pieni bar e chalet all'ora dell'aperitivo. La movida parte prima per via delle chiusure anticipate fino a martedì. L'ordinanza della discordia continua a far litigare. Se i clienti non battono ciglio, i locali si dividono. Il regolamento tocca tutti quelli di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio (ieri pienone in via Battisti) e, a Fermo, quelli di piazza del Popolo, piazzale Azzolino, via Lungomare fermano, a Lido, e quelli tra via Togliatti e via Nenni, a Tre Archi.

fr. pas.

