Il turismo torna a crescere Ma la vacanza resta breve

FERMO Il Fermano torna a piacere ai turisti. I dati della Regione rimandano, per la nostra provincia, un quadro finalmente positivo. Cresciuti, rispetto all'anno scorso, arrivi e presenze. Numeri che fanno ben sperare, ma che lasciano diverse questioni irrisolte. Prima, il rapporto tra il numero di turisti (arrivi) e quello delle notti che trascorrono nelle strutture ricettive (presenze). Fino a ottobre, in tutta la regione, sono stati rispettivamente 2.174.379 (+5,46 rispetto al 2018) e 9.698.491 (+5,95). Nel Fermano 180.706 (+11,18 rispetto al 2018) e 1.171.870 (+6,25).

La tendenza

Entrambe le voci sono in crescita, quindi, ma la prima più della seconda. Tradotto: i vacanzieri restano poco tempo dalle nostre parti. In media sei giorni e mezzo. Meglio della media regionale che è di quattro giorni e mezzo, ma comunque lontano dai numeri di qualche anno fa. La seconda riguarda il calo dei turisti stranieri. Una tendenza nota già da tempo, che quest'anno è peggiorata. A conti fatti, è straniero un turista su sei. Ma, se nel complesso il numero è leggermente aumentato rispetto al 2018, a diminuire è la permanenza nel territorio. Conferme arrivano dalle provenienze, con in testa Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Regno Unito e Belgio. Consistente l'aumento dei russi. Da oltreoceano sono arrivati più americani, ma meno cinesi. Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Umbria le regioni d'Italia con più turisti nelle Marche. La terza considerazione riguarda la stagionalità. Nel Fermano, come nel resto della regione, la stragrande maggioranza dei vacanzieri arriva d'estate. Tra maggio e settembre, la nostra regione ha registrato 1.590.100 arrivi (+4,34) e 8.091.554 presenze (+5,88). Nel Fermano sono stati rispettivamente 141.073 (+7,82 rispetto al 2018) e 1.080.963 (+5,15).

Il discorso

Significa che, nella nostra provincia, negli altri mesi dell'anno sono arrivati solo 39.633 turisti (584.279 in tutta la regione). Il che inevitabilmente fa virare il discorso sulla necessità di destagionalizzare. La quarta gli strascichi del terremoto, che sembrano finalmente star abbandonando il Fermano e le Marche. Nei Comuni del cratere gli arrivi sono aumentati del 10,21%, le presenze del 16,47%. L'inversione di rotta sembra avviata, ma non basta. «Dobbiamo continuare con la promozione. Nelle Marche non può farlo che la Regione, perché i singoli Comuni non hanno le risorse necessarie. Noi dobbiamo continuare con gli eventi per la destagionalizzazione. Dobbiamo anche migliorarci e ampliare l'offerta per la qualità della permanenza». A parlare è il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Da qualche anno la città capoluogo ha visto moltiplicare i turisti.

I dati falsati

Il terremoto spiega il primo cittadino aveva falsato i dati, riempiendo le strutture ricettive di non turisti. Ora che la maggior parte degli sfollati ha trovato un'altra sistemazione i numeri sono più realistici. Ma il sisma ha avuto anche conseguenze sui turisti stranieri che per le vacanze preferiscono le case di campagna. «Una parte consistente delle multiproprietà sono state lesionate. Scoraggiati dalla burocrazia italiana, i proprietari le mettono in vendita. Ma, anche se volessero sistemarle, sappiamo che i tempi sarebbero lunghi», fa sapere Calcinaro che sulla brevità della permanenza dei vacanzieri commenta: «Evidentemente le Marche sono viste come tappa di un viaggio più lungo».

Francesca Pasquali

