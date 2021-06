IL TURISMO

FERMO Sagre al palo, parte seconda. Resteranno in cantina, pure quest'anno, i pentoloni fumanti. E le panche di legno ammucchiate da qualche parte. Sarà avara di feste e festicciole l'estate, per il meteo, già cominciata da un po'. Per il secondo anno di fila, la paura del Covid frena gli entusiasmi. Mentre i Comuni sciorinano i cartelloni vacanzieri, le Pro Loco brancolano nel buio. Stanche di restare con le mani in mano, vorrebbero darsi da fare, ma hanno paura. E, nel mare delle sagre fermane, a galla, restano solo quelle storiche. «Chi se la prende la responsabilità, se succede qualcosa?», la domanda che più ricorre tra chat e riunioni varie. Dove qualcosa significa contagi. Peggio, focolai. Troppo rischioso. Perciò, si aspetta. Linee guida, che significa «diteci quello che possiamo fare e noi lo facciamo». Ma presto. Perché, già, è tardi. Così, saltano pure quest'anno le sagre di paese. Quelle piccole che, però, richiamano gente.

La legge

«Le normative sono cambiate. Chi organizza una manifestazione deve fare più attenzione sul piano della sicurezza e del Covid. Serve anche più personale, per controllare che non si creino assembramenti, e spese per le sanificazioni», spiega Quinto Sagripanti, presidente dell'Unpli (Unione delle Pro Loco) di Fermo e Ascoli. Tradotto: il gioco non sempre vale la candela. E le Pro Loco, fiaccate da un anno di magra, non se la sentono di rischiare, anche se «la voglia di sagra c'è, forse più dell'anno scorso». Le più piccole ripiegheranno su eventi tranquilli: cinema all'aperto e aperitivi, «per ripartire». A invertire la rotta ci prova quella di Monte Vidon Combatte. Che il 26 e 27 giugno organizza Lavandaso. Per il resto, per adesso, si naviga a vista. E a rimetterci è «tutta la filiera»: le Pro Loco che non guadagnano, bar e ristoranti che non si riempiono, i fornitori che non riforniscono. Il passaggio in zona bianca, da lunedì, potrebbe dare una spinta. Ma a crederci sono in pochi. Che, per il secondo anno di fila, a Porto San Giorgio, salterà Pro Loco in festa nessuno l'ha detto ufficialmente. Non serviva. Perché era fin troppo evidente che l'evento del primo fine settimana di luglio sarebbe stato ingestibile. Ma c'è chi non molla. Due, al momento, le conferme estive, «per dare continuità»: la sagra dei maccheroncini, a Campofilone, e quella delle cozze, a Pedaso. La prima, che quest'anno spegne 58 candeline, si terrà dal 6 al 9 agosto, la seconda, che di anni ne ha 55, dal 12 al 15 agosto. Entrambe c'erano anche l'anno scorso.

Gli obblighi

Torneranno con distanziamenti, mascherine, sanificazioni e tutto l'ormai consueto repertorio. In dubbio solo le prenotazioni. A Campofilone, per decidere come muoversi, quanti punti vendita mettere e via dicendo, si riuniranno oggi. «Dobbiamo capire cosa si può fare e cosa no. Ci aspettiamo delle linee guida. Se non ci saranno, si attueranno quelle dei ristoranti all'aperto. La Pro Loco si sta preparando, ma, ad oggi, brancoliamo un po' nel buio», fa sapere il sindaco Gabriele Cannella. A Pedaso, l'anno scorso, la sagra delle cozze l'ha organizzata un comitato ad hoc. Quest'anno la festa che richiama migliaia di presenze torna sotto l'ala della Pro Loco. «Di regole siamo già esperti, avendola fatta anche l'anno scorso e avendo preso tutte le precauzioni, forse anche di più», spiega il sindaco Vincenzo Berdini, che si augura una festa «un po' più libera».

Francesca Pasquali

