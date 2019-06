CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TURISMO FERMO Quando un progetto funziona, sarebbe da sciocchi non puntarci. Ripeterlo, magari migliorandolo. E quello pensato da Marca Fermana per l'estate è un progetto che funziona. L'hanno detto i numeri, con i pullman sempre pieni a fare su e giù per il Fermano. E l'hanno detto i turisti, entusiasti di vivere un'esperienza appagante, senza spendere un soldo. Così, quest'anno si replica. Per la seconda edizione, Marca in bus si allarga. Le tappe del tour che porta i vacanzieri del mare a spasso per l'entroterra diventano undici, per...