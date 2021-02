IL TURISMO

FERMO Nemmeno il tempo per tirare un sospiro di sollievo per la proroga delle concessioni, che il Covid rimette l'incertezza al centro dell'operato dei balneari. Molti operatori sono stagionali, molti altri lavorano anche durante l'inverno con bar e ristoranti, e ce ne sono alcuni la cui concessione è solo con attività di commercio o somministrazione. Da oggi si torna in zona gialla, il che vuol dire che per i locali tornano anche sedie e tavolini, messi da parte con l'asporto. «I tavoli aiutano indubbiamente, ma è un sopravvivere. Perché, tranne la parentesi estiva, che tutto sommato è andata bene, non è facile» commenta Romano Montagnoli, vicepresidente del Sib. E i ristori? Insufficienti, o per dirla con le sue parole, «inadeguati». Guardare al futuro in questo periodo non è facile, anzi tutt'altro. Scomparire? «Noi abbiamo delle concessioni, quindi chi può forse dovrà ridimensionarsi» dice ancora. Ma non è tutto.

«Prendiamo il caso di Porto Sant'Elpidio prosegue lì la spiaggia non è ampia, e le prospettive future sono ancora peggiori. La situazione si presenta ancor più difficile, perché lì la maggior parte delle concessioni lavora come commerciante». A un anno dai primi casi Covid nel mondo, la situazione si presenta peggiore, con la speranza più flebile rispetto al 2020. «L'anno scorso dice Montagnoli c'era più ottimismo, anche perché non si sapeva cosa si aveva di fronte. Il problema era sconosciuto, poi si è visto in tutta la sua gravità, e alla fine le cose sono migliorate durante l'estate, quando in parte abbiamo recuperato il brutto periodo del lockdown. Ma quest'anno?». Quest'anno è diverso. La situazione è peggiore, dopo un anno intero con poco lavoro, dopo tutti questi partenze, stop, e ripartenze, girano meno soldi. E il calo per il settore dei balneari che, al momento, è minore di altri settori, si attesta intorno al 50%. Non solo, ci sarebbe pure il fattore paura. «Il nostro è un settore ludico, che favorisce il divertimento. Ma se ti diverti lo vuoi fare per stare meglio; se devi avere paura, o in qualche modo alcuni si possono dover sentire limitati, si rischiano ancora cali». Questo per quanto riguarda le spiagge che, vista la situazione finanziaria di molti, potrebbero vedere ulteriori tagli non solo per il timore della pandemia, ma proprio per via dei soldi. «Noi possiamo lavorare con i rastrelli sulle spiagge, ma chi ha il bar? Il problema per quelli di noi che hanno anche somministrazione di alimenti e bevande, così come ristoranti, è comune agli altri esercenti» prosegue Montagnoli.

Il perché è presto detto: chiudere alle 18 non è facile. E dire che potevano iniziare a stare meglio. «Si stanno aprendo quasi tutte le finestre fino al 2033, almeno nelle nostre zone, dove i centri di Porto Sant'Elpidio, Fermo e Porto San Giorgio hanno prorogato, o stanno procedendo a farlo, le concessioni demaniali» rileva Montagnoli. Qui stanno meglio che altrove, con alcune zone d'Italia che vanno in tribunale citando i funzionari. «Nel Fermano siamo partiti bene». Non c'è stato nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo dopo dieci anni passati a temere di non avere la proroga per poter continuare con il proprio lavoro. Ma almeno quel fattore di incertezza è risolto: «Adesso, invece, andiamo avanti di 15 giorni in 15 giorni, e senza cene è tutto, come per altri, davvero molto complicato» chiude Montagnoli.

Chiara Morini

